Başvuranın hemen hesabında yatıyor! En az 1.000, en fazla 75.000 TL kredi avantajı! Komisyon, masraf yok...

Başvuranın hemen hesabında! En az 1.000, en fazla 75.000 TL kredi avantajı! Komisyon, ücret yok... Anında nakit para ihtiyacı olanlar için müjdeli bir haber paylaşıldı. Bilindiği üzere ihtiyaç kredilerinde belirli zamanlar arasında değişikler yapılıyor. Bankalar kredi ihtiyacını olanlar için yeni tekliflerini duyurarak bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor. Aylık %1,69 faiz oranı ile 36 ay vadeli kredi imkanı son dönemde dikkat çekti. Enpara.com %1,69 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı sağlıyor.

AYLIK GERİ ÖDEME TUTARI NE KADAR OLACAK?

Enpara.com'un yüzde 1,69 faiz oranıyla sağladığı kredi imkanı 75.000 TL 36 ay vadeli hesaplandığında aylık ödemesi 2.955 TL olarak karşımıza çıkıyor. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından onay aldığında kredi hemen hesaba yatırılacak.