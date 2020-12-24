Avm ciro endeksi yüzde 19.1 arttı

Ekim'de AVM perakende ciro endeksi yüzde 19.1 arttı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin Ekim ayı sonuçlarına göre; AVM'lerde kiralanabilir alan başına düşen cirolar İstanbul'da bin 661, Anadolu'da bin 111 lira olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise bin 331 lira olarak gerçekleşti. Ekim'de, bir önceki aya göre AVM'lerdeki giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 30.3, ayakkabı kategorisi yüzde 29.2, yiyecekiçecek kategorisi yüzde 17, hipermarket kategorisi yüzde 16.4, diğer kategorisi yüzde 10.5 artış gösterdi.