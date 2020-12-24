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    ciro endeksi yüzde 19.1 arttı

    'de yüzde 19.1 arttı. ve ile tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin Ekim ayı sonuçlarına göre; AVM’lerde kiralanabilir alan başına düşen cirolar ’da bin 661, Anadolu’da bin 111 lira olarak gerçekleşti.

    Avm ciro endeksi yüzde 19.1 arttı

    'de yüzde 19.1 arttı. ve ile tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin Ekim ayı sonuçlarına göre; AVM'lerde kiralanabilir alan başına düşen cirolar 'da bin 661, Anadolu'da bin 111 lira olarak gerçekleşti. geneli metrekare verimliliği ise bin 331 lira olarak gerçekleşti. Ekim'de, bir önceki aya göre AVM'lerdeki giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 30.3, ayakkabı kategorisi yüzde 29.2, yiyecekiçecek kategorisi yüzde 17, hipermarket kategorisi yüzde 16.4, diğer kategorisi yüzde 10.5 artış gösterdi.

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    Haberler Ekonomi Avm ciro endeksi yüzde 19.1 arttı