54 yıllık rekor

Ege Bölgesi'nde bu yıl tarım ürünleri ihracatının zirvesine taze meyve sebze ve mamulleri sektörü oturdu. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesindeki 7 tarım birliği içinde 2019'u 890 milyon dolarlık ihracat rakamıyla üçüncü sırada tamamlayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), 1 Ocak-19 Aralık 2020 tarihleri arasında 1 milyar 3 milyon dolar ihracat rakamına ulaşarak 54 yıllık tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını aştı ve bu yıl EİB bünyesindeki tarım birlikleri arasında zirveye çıktı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, meyve-sebze mamullerinde ihracat şampiyonu ürünün turşular olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Kornişon ve hıyar turşusu ihracatı 97 milyon dolar olurken, biber turşusundan 90 milyon doları aşan döviz geliri elde ettik. Kurutulmuş domates de 76.3 milyon dolar ile üçüncü oldu. Taze meyve sebze kategorisinin lideri ise 54 milyon 695 bin dolarlık tutarla kiraz oldu, bu ürünü sofralık üzüm ve domates takip etti."