Virüsle beraber devlet tarafından devreye alınan pek çok destek bulunuyor. Bu desteklerden birisi olan bin lira destek başvuruları sürerken gözler başvuru şartına çevriliyor. Bu aya kadar milyonlarca haneye biner lira ödeme yapıldı. 1. ve 2. faz ödemelerinin ardından başvurular 3. fazda da e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmamış olanlar için aranan şartları haberimizin içerisinde detaylı bir şekilde derledik. Sosyal yardım ödemelerine başvuru yapma bilgileri burada yer almaktadır. Ödemelere dair merak ettiğiniz tüm her şeyi takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.

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