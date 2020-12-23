Yeni emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem ek ödeme tutarları yükselecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 527 liraya varan artış yaşanacak.
İşte 2021 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş detayları...
Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem ek ödemeleri artacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci 6 aylık enflasyonu oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 3 artış ve ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Son beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 7.96, memur emeklilerinde yüzde 6.96 olacak.
Maaşlar artacağı için, maaşın üzerinden yüzde 4-5 oranında verilen ek ödemenin tutarı da yükselecek.
Ek ödeme, zamlı maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak.
Örneğin; 3 bin lira maaş alan emekliye aylık 120 lira da ek ödeme veriliyor.
Ocak zammı yüzde 7.96 olursa maaş 3 bin 238 lira 80 kuruşa, ek ödeme de 129,55 liraya çıkacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 527,78 liraya varan artış yaşanacak.
DOKTORA 2.808 TL
Emekli Sandığı kapsamındaki doktorlar üçüncü zammı ilave ödemelerinde görecek.
İlave ödeme memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek.
Memur maaş katsayısı yüzde 6.96 artarsa, aylık ilave ödeme uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 147, uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 808 liraya çıkacak.
KİMLER ALIYOR?
Emekli Sandığı kapsamında olmak.
4 Makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olmak.
4 Sigortalı bir işte çalışmamak.
4 Ayrıca hak sahibi vefat etmişse yakınları aylık bağlama oranları doğrultusunda alıyor.