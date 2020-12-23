Fahiş fiyata 9.6 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun, fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 283 firmaya toplam 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdığını açıkladı. Açıklamada, "Kurul tarafından 2 bin 114 başvurunun incelemesi ve savunma süreci devam etmekte. Denetimlerde Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı olduğu görülen ürünler için de gerekli işlemler yapılmakta. Ticaret Bakanlığı'nca fahiş fiyat artışları ile ilgili denetimler hız kesmeden devam edecek" denildi.