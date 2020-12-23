İSG’den konforu artıracak iş ortaklığı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), terminaldeki lounge alanlarının işletmesini, hızlı geçiş, misafir karşılama ve uğurlama servisleri dahil tüm premium hizmetleri 1 Ocak itibariyle Plaza Premium'a devredecek.

Malaysia Airports Group CEO'su Dato 'Mohd Shukrie Mohd Salleh, "Plaza Premium Group ile ortaklığımız 1998'e kadar uzanıyor" dedi. Plaza Premium Group'un CEO'su Song Hoi-see ise "Skytrax ödüllü havalimanı hizmetlerimizi Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda genişletmekten heyecan duyuyoruz" diye konuştu.