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    İSG’den konforu artıracak iş ortaklığı

    İstanbul (İSG), terminaldeki lounge alanlarının işletmesini, hızlı geçiş, misafir karşılama ve uğurlama servisleri dahil tüm premium hizmetleri 1 Ocak itibariyle Plaza Premium’a devredecek. ’su Dato ‘, “ ile ortaklığımız 1998’e kadar uzanıyor” dedi. Plaza Premium Group’un CEO’su ise “Skytrax ödüllü havalimanı hizmetlerimizi Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda genişletmekten heyecan duyuyoruz” diye konuştu.

    İSG’den konforu artıracak iş ortaklığı

    İstanbul (İSG), terminaldeki lounge alanlarının işletmesini, hızlı geçiş, misafir karşılama ve uğurlama servisleri dahil tüm premium hizmetleri 1 Ocak itibariyle Plaza Premium'a devredecek.

    'su Dato ', " ile ortaklığımız 1998'e kadar uzanıyor" dedi. Plaza Premium Group'un CEO'su ise "Skytrax ödüllü havalimanı hizmetlerimizi Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda genişletmekten heyecan duyuyoruz" diye konuştu.

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    Haberler Ekonomi İSG’den konforu artıracak iş ortaklığı