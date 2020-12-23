Volkswagen'den 0 faiz ile 100 bin TL kredi desteği müjdesi! 12 ay vade... Volkswagen her modelinde sıfır faizli kredi kampanyasına başladı. Sıfır faizli kredi kampanyasını başlatan Volkswagen'in kredi limiti arabanın modeline göre değişiklik göstermektedir. Alman otomotiv devi Volkswagen, Avrupa'nın en çok satılan SUV modeli Yeni Tiguan için yıl sonu kampanyasını açıkladı. Türkiye'de de en çok satış yapan markalar listesinde tepede yerini alan firma, 31 Aralık'a kadar geçerli 100.000 TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz fırsatı ve yeni yıla Yeni Tiguan kampanyası ile müşterilerinin karşısına çıkıyor. Peki 2020 model sıfır Volkswagen fiyatları ne kadar?
VOLKSWAGEN 2020 MODEL SIFIR ARAÇ FİYATLARI
2020 model Volkswagen Polo yeni fiyat listesi
- Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 187.700,00 TL
- Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline: 188.300,00 TL
- Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline: 190.400,00 TL
- Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Highline: 284.700,00 TL
- Polo 1.6 TDI SCR 95 PS DSG Comfortline: 316.200,00 TL
- Polo 1.6 TDI SCR 95 PS DSG Highline: 329.700,00 TL
2020 model Volkswagen Golf yeni fiyat listesi
- Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus: 213.200,00 TL
- Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline: 231.400,00 TL
- Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: 349.300,00 TL
2020 model Volkswagen T-Roc yeni fiyat listesi
- T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: 387.300,00 TL
2020 model Volkswagen Tiguan yeni fiyat listesi
- Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline: 410.600,00 TL
- Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: 458.200,00 TL
2020 model Volkswagen Tiguan Allspace yeni fiyat listesi
- Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline: 493.600,00 TL
- Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: 546.300,00 TL
2020 model Volkswagen Passat yeni fiyat listesi
- Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression: 384.900,00 TL
- Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business: 437.300,00 TL
- Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance: 527.700,00 TL
- Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Impression: 348.700,00 TL
- Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Business: 470.100,00 TL
- Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Elegance: 571.300,00 TL
- Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Business: 663.700,00 TL
- Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance: 796.800,00 TL
- Passat 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance: 905.700,00 TL
2020 model Volkswagen Passat Variant yeni fiyat listesi
- Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business: 469.100,00 TL
- Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance: 561.300,00 TL
- Passat Variant 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Business: 495.200,00 TL
- Passat Variant 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Elegance: 598.200,00 TL
- Passat Variant 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance: 920.800,00 TL
2020 model Volkswagen Touareg yeni fiyat listesi
- Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik Premium: 2.011.600,00 TL
- Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik Elegance: 2.011.600,00 TL
- Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik R-Line: 2.073.500,00 TL
Sıfır araba alırken dikkat edilmesi gerekenler
Bu zamanlarda otomobil firmalarının yaptığı kampanyalar da artarken kuşkusuz çoğu kişi kafasında ya ilk ya da yeni arabasını alma düşüncesi vardır. Peki ama sıfır araba alırken nelere dikkat etmek gerekir? Aslında bu soru ikinci el araçlar için geçerli ama şimdi sizlere sıfır araba alırken dikkat edilmesi gerekenleri aktaracağız. Öncelikle tabi ki marka çok önemli bir yer alır, kaliteli araba markası zaten bu vakte kadar kendini ispatlamıştır. Bunun yanı sıra aracın benzinli mi, dizel mi olduğuna da önem vermelisiniz. Dizel maddi durumunuz için kesinlikle çok daha sağlıklı olacaktır.
Sıfır araba alırken dikkat edilmesi gerekenlerden biri de aracın şanzımanıdır. Araçta manuel mi otomatik mi ya da triptonik mi şanzıman bulunduğuna dikkat edin ve tercihinizi ona göre belirleyin. Aracın servisinin olması da çok önemlidir, yolda kaldığınızda özel servislere tomarlarca para ödemektense firmanın kendi servisine cüzi fiyatlar verebilirsiniz. Son olarak da aracın test sürüşün yapmanız araç hakkında kesin fikirleri edinmenizi sağlayacaktır. Rahatlık tabi ki bir sürücü için çok önemli.