A101 aktüel ürünler kataloğu 24 Aralık 2020! A101 aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

A101 aktüel ürünler kataloğu 24 Aralık 2020 yayınlandı ve özellikle televizyon kampanyası dikkat çekti. Uygun fiyatın yanı sıra ücretsiz teslimat ve kurulum da ön plana çıkıyor. A101 aktüel ürünlerde küçük ev aletleri, piyano, yılbaşına özel oyunlar, nevresim takımları, çocuk ürünleri gibi daha pek çok çeşitte ürünler vatandaşların ilgisini çekiyor. A101 aktüel ürünler kataloğu 24 Aralık 2020 haberimizden inceleyebilirsiniz. Koronavirüs tedbirlerinden dolayı marketler artık hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu sokağa çıkma yasağında ise 10:00-17:00 arasında hizmet veriyor.