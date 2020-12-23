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    • Ekonomi
    • 23.12.2020 12:18
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    • 23.12.2020 12:18
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    ! bu hafta yine dopdolu!

    yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. Her Perşembe farklı kategorilerden binlerce ürünü uygun fiyata satışa sunan marketler zincirinde biribirinden çeşitli ve güzel ürünler stoklarla sınırlı bir şekilde satılıyor ve yoğun ilgi görüyor. bu hafta yine dopdolu, şimdiden alacaklarını belirlemek ve liste yapmak isteyenler için güncel kataloğu haberimizde derledik. İşte 24 Aralık Perşembe

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürünler kataloğu 24 Aralık 2020! A101 aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

    A101 aktüel ürünler kataloğu 24 Aralık 2020 yayınlandı ve özellikle televizyon kampanyası dikkat çekti. Uygun fiyatın yanı sıra ücretsiz teslimat ve kurulum da ön plana çıkıyor. A101 aktüel ürünlerde küçük ev aletleri, piyano, yılbaşına özel oyunlar, nevresim takımları, çocuk ürünleri gibi daha pek çok çeşitte ürünler vatandaşların ilgisini çekiyor. A101 aktüel ürünler kataloğu 24 Aralık 2020 haberimizden inceleyebilirsiniz. Koronavirüs tedbirlerinden dolayı marketler artık hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu sokağa çıkma yasağında ise 10:00-17:00 arasında hizmet veriyor.

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24 ARALIK 2020

    Ahşap Kabinli Dijital Piyano

    Arzum Mistost Tost Makinesi

    8 Raflı Çok Amaçlı Dolap

    LOOCK'S ABD Valiz Çeşitleri

    Baskılı Dertsiz Masa Örtüsü

    ROOC Desenli Bıçak

    Torku Pratiko Dondurulmuş İnce Kesim Patates

    Golden Rose 3D Fantastic Lash Maskara

    Xroll Beyaz İnce Mini Karamelli Bar Çikolata
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    Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler kataloğu 24 Aralık 2020! A101 aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!