Tüm zamanların rekorunu kırmıştı… Bitcoin artacak mı düşecek mi? 1 Bitcoin kaç TL oldu?

Bitcoin piyasasında son yılların en hareketli günleri yaşanıyor. Bitcoin artacak mı düşecek mi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Bitcoin kaç TL oldu? Dünyada koronavirüs ile ilgili gelişmeler kripto para piyasasında da dalgalanmaya yol açtı. Tarihi zirvesini gören Bitcoin'de mutasyon haberlerinin ardından sert düşüş yaşanmıştı. Ancak toparlanma sinyalleri dikkat çekti ve yeniden artış görülmeye başlandı. İşte, merak edilen Bitcoin yorumları…
BITCOIN KAÇ TL?
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 24,161 dolarlık yeni zirvesinden, sert düşüşle 23,000 doların altına geriledikten sonra 23,500 dolar sınırına döndü.
Bu gelişmeleri, "piyasaları ciddi şekilde etkileyebilecek daha fazla kısıtlamanın gelebileceği kaygılarına" bağlayan analistlere göre, böyle gelişmelerde genellikle kısa vadeli işlem yapanlar, rallinin durduğunu fark ettikleri anda pozisyonlarını terk ediyor ve kısa bir süre sonra yeniden toparlanma başlıyor.
Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.67 artışla 23,486.56 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 21.56'yı buldu. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 24 saatte yaklaşık 12 milyar dolarlık artışla 436.67 milyar dolara yükseldi.
Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 51 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin üç tanesi düşenler arasındaydı.
Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 9.0 milyar dolar artışla 648 milyar dolara yükselirken, 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 9.0 milyar dolarlık düşüşle 203 milyar dolara geriledi.
Toplam 8,082 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,331 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 67.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
1.Bitcoin yüzde 2.67 artışla 23,486.56 dolar,
2.Ethereum yüzde 1.23 artışla 618.17 dolar,
3.Tether yüzde 0.11 düşüşle 0.99 dolar,
4.XRP yüzde 20.04 düşüşle 0.38 dolar,
5.Litecoin yüzde 6.59 artışla 110.85 dolar,
6.Bitcoin Cash yüzde 0.24 artışla 311.58 dolar,
7.Chainlink yüzde 0.48 artışla 12.45 dolar,
8.Binance Coin yüzde 4.01 artışla 33.77 dolar,
9.Cardano yüzde 3.52 düşüşle 0.15 dolar,
10.Polkadot yüzde 2.84 artışla 5.06 dolardan işlem görüyordu.
BITCOIN ARTACAK MI DÜŞECEK Mİ?
Bloomberg'den Mike McGlone'un hazırladığı "Aralık Ayı Kripto Para Raporu" yayınlandı. Raporda 2021'e dair öngörüler yer alırken, Bitcoin'in 50.000 dolar seviyesine doğru ilerlediği ifade edildi.
Mike McGlone'un hazırladığı raporda 2021 yılı için Bitcoin tahminleri yer aldı. Buna göre Bitcoin için taban rakam 10.000 dolar olacak. Lider kripto para biriminin ulaşması beklenen rakam ise 50.000 dolar. Öte yandan 2021 yılı Bitcoin için benimsenme bakımından da olumlu geçecek. Bunun altyapısı ise 2020 yılında hazırlandı. Yine rapora göre altın ve BTC'de teknik olarak sağlam boğa piyasaları yaşanacak, elinde Bitcoin tutanların sayısı artacak.
Raporda yer alan fikirlere göre 2020 yılı muhtemelen Bitcoin'in ana akım evriminin anahtarı olarak görülecek. Düzenlenmiş borsada işlem gören ürünlerde, vadeli işlemlerde açık faizde, kullanılan adreslerde ve kurumsal hazinelerden tahsislerde ve bazı milyarderlerin pazara yaptığı güçlü girişler ve kurumsal destekler BTC'nin yerini sağlamlaştırıyor.
Bilindiği üzere 2016 yılında günlük olarak çıkarılan BTC miktarının düşmesinin ardından 2017 yılında fiyatta yükseliş yaşandı. BEnzer durum daha önce de yaşanmıştı. Bu nedenle şu anki şartlarda yaşanan olumlu gelişmeler daha fazlasına işaret ediyor.
Raporda ayrıca şu ifadeler kullanılıyor:
"Grafiğe göre 50.000 dolar bir direnç noktası. Ya da Bitcoin arzındaki %50'lik yeni düşüşle birlikte 1 trilyonluk piyasa değeri ile Aralık ayında oluşacak 350 milyon dolara yakın bir hedef."
Yine rapora göre tarih, Bitcoin'in 300 milyar dolar yerine 1 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşmasının zaman meselesi olduğunu öne sürüyor. Artan talep, benimseme ve faiz, azalan arz karşısında kriptonun seyrinde kalacağını gösteriyor.