Tüm zamanların rekorunu kırmıştı… Bitcoin artacak mı düşecek mi? 1 Bitcoin kaç TL oldu?

Raporda yer alan fikirlere göre 2020 yılı muhtemelen Bitcoin'in ana akım evriminin anahtarı olarak görülecek. Düzenlenmiş borsada işlem gören ürünlerde, vadeli işlemlerde açık faizde, kullanılan adreslerde ve kurumsal hazinelerden tahsislerde ve bazı milyarderlerin pazara yaptığı güçlü girişler ve kurumsal destekler BTC'nin yerini sağlamlaştırıyor.

Bilindiği üzere 2016 yılında günlük olarak çıkarılan BTC miktarının düşmesinin ardından 2017 yılında fiyatta yükseliş yaşandı. BEnzer durum daha önce de yaşanmıştı. Bu nedenle şu anki şartlarda yaşanan olumlu gelişmeler daha fazlasına işaret ediyor.

Raporda ayrıca şu ifadeler kullanılıyor:

"Grafiğe göre 50.000 dolar bir direnç noktası. Ya da Bitcoin arzındaki %50'lik yeni düşüşle birlikte 1 trilyonluk piyasa değeri ile Aralık ayında oluşacak 350 milyon dolara yakın bir hedef."

Yine rapora göre tarih, Bitcoin'in 300 milyar dolar yerine 1 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşmasının zaman meselesi olduğunu öne sürüyor. Artan talep, benimseme ve faiz, azalan arz karşısında kriptonun seyrinde kalacağını gösteriyor.

