Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Yeni yıla yaklaşılmasıyla beraber hem ev ve otomobil gibi hayallerini gerçekleştirmek, hem de ihtiyaçlarını gidermek isteyen kişiler internet üzerinden son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları... İhtiyaç kredisi, öngörülemeyen ihtiyaçlar için anlık olarak kredi çekecek vatandaşlara sunulan bir nakit çözümüdür. Vatandaşlara, diğer kredilere oranla acil ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla sağlanır ve miktarları düşüktür.