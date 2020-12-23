3- Kapsama giren borçlar için nereye ve nasıl başvuru yapılır?

İşverenler prim borçları ve idari para cezaları için; e-Sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine,

4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları prim borçları veya ihya talepleri için; e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine,

Primlerini kendileri ödeyenler diğer sigortalılar ise e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, başvurabilecekler.