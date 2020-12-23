TCDD işçi alımı başvuruları başladı! İŞKUR TCDD kadrolu işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Özel olarak ise:

Kaynakçı: "Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0010-3)" veya "Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (12UY0053-3)"

Mekanik Vasıta Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü: Vinç Operatörü (TCDD Taşımacılık AŞ unvanı Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü ) ilanına başvuracak adaylardan C (M B1 B D1 C1 C F) sınıfı ve G sınıfı ehliyet Sahip Olmak.

Diğer Unvanlar için ise ilgili kurumlardan mezun olmuş olmak gereklidir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinde 28 Aralık 2020 tarihi ile yayımlanıp başvuru süreci başlayacaktır. Adaylara verilecek olan 4 günlük süre sonunda yani 01 Ocak 2021 tarihinde sona erecektir. Başvurular " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak.