Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor. Ticaret Bakanlığı gümrükte satışa çıkardığı araçlara yenilerini ekledi. Ticaret Bakanlığı'nın satışa çıkardığı ve 2020 yılı bitmeden yeni araçların eklediği listede en ucuz araç ise 24 bin lira!

Mercedes de var BMW de! Bakanlık’tan satılık araba! Bu fiyatlar hiçbir yerde yok! Hepsi ihaleye çıktı