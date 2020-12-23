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    • Ekonomi
    • 23.12.2020 14:03
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    • 23.12.2020 14:07
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    de var de! Bakanlık’tan satılık araba! Bu fiyatlar hiçbir yerde yok! Hepsi ihaleye çıktı

    Dünyayı ele geçiren koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretiminin durması ve ikinci el otomobil fiyatlarının uçması araç sahibi olmak isteyenlerin farklı arayışlar içerisine girmesine neden oldu. çeşitli nedenlerle gümrükte olan araçları ihale ile satışa çıkarmaya başladı. Araç sahibi olmak isteyenler ihaleye girerek otomobil satın alabiliyorlar. Söz konusu ihalede de bulunuyor de. İşte Ticaret Bakanlığı tarafından ihaleye çıkarılan ucuz arabalar…

    Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor. Ticaret Bakanlığı gümrükte satışa çıkardığı araçlara yenilerini ekledi. Ticaret Bakanlığı'nın satışa çıkardığı ve 2020 yılı bitmeden yeni araçların eklediği listede en ucuz araç ise 24 bin lira!

    2007 BMW X5 3.0D(MOTORSUZ) / İhale fiyatı: 50 bin TL

    2000 BMW 320Cİ/ İhale fiyatı: 132 bin TL

    2000 BMW 318Cİ/ İhale fiyatı: 94 bin TL

    2009 MERCEDES C 180/ İhale fiyatı: 190 bin TL

    2001 RENAULT LAGUNA/ İhale fiyatı: 60 bin TL

    2011 FORD PT2 TRANSİT CONNECT/İhale fiyatı: 70 bin TL

    2011 FORD FOCUS MCA COLLECTION TDCİ/ İhale fiyatı :81 bin TL

    2002 MODEL MERCEDES E 220 CDI OTOMOBİL/ İhale fiyatı: 150 bin TL

    1998 RENAULT MEGANE OTOMOBİL/ İhale fiyatı: 24 bin TL

    1999 MODEL BMW 3.18 İ OTOMOBİL/ İhale fiyatı: 100 bin TL

    2012 MODEL RENAULT FULENCE BUSİNESS 1.5 DCI OTOMOBİL/ İhale fiyatı: 80 bin TL

    2003 MODEL TOYOTA RAV 4 ARAZİ TAŞITI/ İhale fiyatı: 140 bin TL

    2005 BMW 3.20 D TOURING/İhale fiyatı: 100 bin TL

    2012 MODEL PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDI 112 HP E5 PANELVAN KAMYONET/ İhale fiyatı: 90 bin TL

    1999 VOLKSWAGEN GOLF 4 MOTION/ İhale fiyatı: 88 bin TL

    2004 KIA CARNİVAL/ İhale fiyatı: 90 bin TL
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    Haberler Ekonomi Mercedes de var BMW de! Bakanlık’tan satılık araba! Bu fiyatlar hiçbir yerde yok! Hepsi ihaleye çıktı