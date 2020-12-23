Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor. Ticaret Bakanlığı gümrükte satışa çıkardığı araçlara yenilerini ekledi. Ticaret Bakanlığı'nın satışa çıkardığı ve 2020 yılı bitmeden yeni araçların eklediği listede en ucuz araç ise 24 bin lira!
2007 BMW X5 3.0D(MOTORSUZ) / İhale fiyatı: 50 bin TL
2000 BMW 320Cİ/ İhale fiyatı: 132 bin TL
2000 BMW 318Cİ/ İhale fiyatı: 94 bin TL
2009 MERCEDES C 180/ İhale fiyatı: 190 bin TL
2001 RENAULT LAGUNA/ İhale fiyatı: 60 bin TL
2011 FORD PT2 TRANSİT CONNECT/İhale fiyatı: 70 bin TL
2011 FORD FOCUS MCA COLLECTION TDCİ/ İhale fiyatı :81 bin TL
2002 MODEL MERCEDES E 220 CDI OTOMOBİL/ İhale fiyatı: 150 bin TL
1998 RENAULT MEGANE OTOMOBİL/ İhale fiyatı: 24 bin TL
1999 MODEL BMW 3.18 İ OTOMOBİL/ İhale fiyatı: 100 bin TL
2012 MODEL RENAULT FULENCE BUSİNESS 1.5 DCI OTOMOBİL/ İhale fiyatı: 80 bin TL
2003 MODEL TOYOTA RAV 4 ARAZİ TAŞITI/ İhale fiyatı: 140 bin TL
2005 BMW 3.20 D TOURING/İhale fiyatı: 100 bin TL
2012 MODEL PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDI 112 HP E5 PANELVAN KAMYONET/ İhale fiyatı: 90 bin TL
1999 VOLKSWAGEN GOLF 4 MOTION/ İhale fiyatı: 88 bin TL
2004 KIA CARNİVAL/ İhale fiyatı: 90 bin TL