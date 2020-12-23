ŞOK 23 Aralık aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ŞOK aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünler arasında In Love Glow Girl Kadın Parfüm, Philips 10000 mAh Kablosuz Powerbank, Eser Okey Takımı, Eser Tavla ve Emlak Ticaret Oyunu ürünleri ön plandaki yerini aldı. İşte ŞOK 23 Aralık aktüel kataloğu
ŞOK 23 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU
Beşler Fermente Sucuk
Borcam Derin Ayaklı Sunum Kasesi
Eser Okey Takımı
Beşler Dondurulmuş Antrikot
Philips 10000 mAh Kablosuz Powerbank
Kokulu Mum
Nescafe Sütlü Köpüklü 20'li
İpana 3 Boyutlu Beyazlık Luxe Parlatıcı Etki