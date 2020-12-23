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    • 23.12.2020 19:17
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    yla yılbaşı fırsatları başladı! İşte 'ta haftanın indirimli ürünleri

    yla yılbaşı fırsatları başladı. 'ta bu hafta Ultra Volume Maskara, Philips 10000 mAh Kablosuz Powerbank, Everest Akıllı Saat, Mısır Kovası, Eser Okey Takımı, Eser Tavla, Gokidy Sözcük Oyunu, Emlak Ticaret Oyunu, Tombala, Pilsan Mega Bloklar ve In Love Glow Girl Kadın Parfüm ürünleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK'ta haftanın indirimli ürünleri

    takvim.com.tr
    ŞOK 23 Aralık aktüel kataloğuyla fırsatlar başladı!

    ŞOK 23 Aralık aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ŞOK aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünler arasında In Love Glow Girl Kadın Parfüm, Philips 10000 mAh Kablosuz Powerbank, Eser Okey Takımı, Eser Tavla ve Emlak Ticaret Oyunu ürünleri ön plandaki yerini aldı. İşte ŞOK 23 Aralık aktüel kataloğu

    ŞOK 23 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

    Beşler Fermente Sucuk

    Borcam Derin Ayaklı Sunum Kasesi

    Eser Okey Takımı

    Beşler Dondurulmuş Antrikot

    Philips 10000 mAh Kablosuz Powerbank

    Kokulu Mum

    Nescafe Sütlü Köpüklü 20'li

    İpana 3 Boyutlu Beyazlık Luxe Parlatıcı Etki
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    Haberler Ekonomi ŞOK 23 Aralık aktüel kataloğuyla yılbaşı fırsatları başladı! İşte ŞOK'ta haftanın indirimli ürünleri