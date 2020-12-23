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    • Ekonomi
    • 23.12.2020 18:59
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    • 23.12.2020 18:59
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    Borsa rekor kırdı, ne kadar oldu? Altının onsu piyasalarda kaç paradan işlem görüyor? Altının kilosu...

    Borsa 'da BIST 100 endeksi, 12,69 puan artarak 1.417,66 puandan kapandı. ın kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 457 bin 600,50 liraya geriledi. Peki, BIST 100 endeksinde kırılan rekorun ardından altının onsu ne kadar oldu? Altının kilosu kaç para? Piyasalarda son durum ne? İşte altının onsunun fiyatı ve piyasalardaki son duruma dair merak edilen tüm detaylar...



    Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.871,35 dolardan işlem görüyor.



    Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,47 düşüşle 457 bin 600,50 liradan tamamladı.



    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6267 lira, satışta 7,6573 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6314 lira, satışta 7,6620 lira olarak belirlemişti.



    Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2204, sterlin/dolar paritesi 1,3509, dolar/yen paritesi de 103,47 düzeyinde seyrediyor.



    Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,30 artarak 50,72 dolardan işlem görüyor.

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    Haberler Ekonomi Borsa rekor kırdı, altın ne kadar oldu? Altının onsu piyasalarda kaç paradan işlem görüyor? Altının kilosu...