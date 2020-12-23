Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.871,35 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,47 düşüşle 457 bin 600,50 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6267 lira, satışta 7,6573 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6314 lira, satışta 7,6620 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2204, sterlin/dolar paritesi 1,3509, dolar/yen paritesi de 103,47 düzeyinde seyrediyor.