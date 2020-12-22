2021 yılına borçlu girmek istemeyenlere müthiş haber! 120 aya kadar faizsiz taksitle borç ödeme, icra takibi durdurma ve haciz kaldırma fırsatı! Devlet ekonomide reform çalışmalarını sürdürürken vatandaşın da geçmişe dair bir borcu kalmaması için birçok çalışma yürütüyor. Buna göre Devletin prim, vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacakları için sunduğu yeni yapılandırma fırsatı milyonlarca vatandaşa avantajlar sağlayacak. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Hacizler kaldırılacak, icra takipleri durdurulacak. Üstelik vatandaş faizden de kurtulacak