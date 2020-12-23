Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ‘Ray ’nın sermayedarı ’deki varlığını güçlendirdi’

    Son dönemde Avrupa genelinde yatırımlarını derinleştiren Avusturyalı devi ve ’nın sermayedarı , merkezli Aegon’un Orta ve iş birimlerini satın aldı. Satın alınan birimler arasında Aegon de bulunuyor.

    ‘Ray Sigorta'dan güzel haber

    Son dönemde Avrupa genelinde yatırımlarını derinleştiren Avusturyalı devi ve 'nın sermayedarı , merkezli Aegon'un Orta ve iş birimlerini satın aldı. Satın alınan birimler arasında Aegon de bulunuyor.

    SON İMZALAR ATILDI
    Son imzaların atıldığı anlaşmaya göre, satın alma işleminin toplam değeri 830 milyon euro (7.8 milyar lira) olarak belirlendi. Aegon'un Orta ve Doğu Avrupa bölgesi içerisinde Türkiye de dahil olmak üzere Macaristan, Polonya ve Romanya operasyonları bulunuyor. Satın almayla beraber, Aegon'un hayat dışı ve hayat branşlarında hizmet veren şirketlerinin yanı sıra portföyünü de tamamlayan emeklilik fonları ve varlık yönetimi servisleri de VIG tarafından devralınacak. Yüksek hacimli satın alma işleminin 2021 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

    DEĞERİN GÖSTERGESİ
    Bu satın alma ile beraber VIG'nin Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki pazar liderliği konumunu daha da güçlendirdiğini belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, şunları kaydetti: "Böyle bir dönemde 7.8 milyar lira gibi çok büyük bir yatırıma imza atmak VIG'nin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. İşlemin tamamlanmasından sonra 'da da sektör lideri konumuna oturacak olan sermayedarımız VIG, Türkiye'de de ilk defa hayat ve emeklilik sektörüne girerek faaliyet alanını daha da genişletmiş oldu. VIG'nin, Türkiye pazarı için bu kapsamda bir hamlede bulunması, bölgeye verdiği büyük değerin de başka bir göstergesi."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi ‘Ray Sigorta’nın sermayedarı Türkiye’deki varlığını güçlendirdi’