Son dönemde Avrupa genelinde yatırımlarını derinleştiren Avusturyalı sigorta devi ve Ray Sigorta'nın sermayedarı VIG, Hollanda merkezli Aegon'un Orta ve Doğu Avrupa iş birimlerini satın aldı. Satın alınan birimler arasında Aegon Türkiye de bulunuyor.

SON İMZALAR ATILDI

Son imzaların atıldığı anlaşmaya göre, satın alma işleminin toplam değeri 830 milyon euro (7.8 milyar lira) olarak belirlendi. Aegon'un Orta ve Doğu Avrupa bölgesi içerisinde Türkiye de dahil olmak üzere Macaristan, Polonya ve Romanya operasyonları bulunuyor. Satın almayla beraber, Aegon'un hayat dışı ve hayat branşlarında hizmet veren şirketlerinin yanı sıra portföyünü de tamamlayan emeklilik fonları ve varlık yönetimi servisleri de VIG tarafından devralınacak. Yüksek hacimli satın alma işleminin 2021 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

DEĞERİN GÖSTERGESİ

Bu satın alma ile beraber VIG'nin Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki pazar liderliği konumunu daha da güçlendirdiğini belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, şunları kaydetti: "Böyle bir dönemde 7.8 milyar lira gibi çok büyük bir yatırıma imza atmak VIG'nin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. İşlemin tamamlanmasından sonra Macaristan'da da sektör lideri konumuna oturacak olan sermayedarımız VIG, Türkiye'de de ilk defa hayat ve emeklilik sektörüne girerek faaliyet alanını daha da genişletmiş oldu. VIG'nin, Türkiye pazarı için bu kapsamda bir hamlede bulunması, bölgeye verdiği büyük değerin de başka bir göstergesi."