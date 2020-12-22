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    • Ekonomi
    • 23.12.2020 05:33
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    • 23.12.2020 05:33
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    Son dakika: 'de yayımlandı! Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

    SON DAKİKA HABERİ... Koronavirüs salgını sebebiyle zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına dair kararı 'de yayımlandı.

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Süre uzadı

    SON DAKİKA HABERİ...Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına dair kararı 'de yayımlandı.

    Başkan imzasıyla yayımlanan karara göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, 26 Ekim 2020 tarihli ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı