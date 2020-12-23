Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,409 ve 1,420 puan arasında hareket ettiği Çarşamba gününü yüzde 0.90 artışla 1,417.66 puanda tamamladı.
Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.25, BIST Mali Endeks yüzde 0.41, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.42 artıdaydı.
Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı beklenen iç piyasada, hafta başında 7.70 liranın altına çekilen dolar gün boyu bu düzeylerde işlem gördü.
BEKLENTİLER 100 İLE 200 BAZPUANLIK ARTIŞ
TCMB faiz kararına ilişkin düzenlenen anketlerde beklentiler 100 ile 200 bazpuanlık artış üzerinde yoğunlaşıyor.
ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs ise haftasonu yayımladığı raporunda TCMB'den 200 baz puan faiz artışı öngördü.
Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası primi (CDS) 320 baz puana kadar düştükten sonra Pazartesi günü piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle 333 baz puana yükseldi ve Salı günü de yatay kapandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,69 puan ve yüzde 0,82 kazanımla 1.566,40 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 31'i geriledi.
Şekerbank, Garanti Bankası, Petkim, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONSU 1.871,35 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.871,35 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,47 düşüşle 457 bin 600,50 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6267 lira, satışta 7,6573 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6314 lira, satışta 7,6620 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2204, sterlin/dolar paritesi 1,3509, dolar/yen paritesi de 103,47 düzeyinde seyrediyor.