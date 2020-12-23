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    • Ekonomi
    • 23.12.2020 13:21
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    • 23.12.2020 13:21
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    Ünlü stten dikkat çeken tahmin: 50 doları aşabilir

    Son dönemde değerli metaller arasında yükselişiyle dikkat çeken gümüşün fiyat artışı ile ilgili bir tahmin de Bloomberg Intelligence analisti Mike McGlone'dan geldi.

    Ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin: 50 doları aşabilir

    Değerli metal piyasasının son dönemde en iyi performans gösteren üyelerinden gümüşün yükselişine ilişkin bir tahmin de Bloomberg Intelligence analisti Mike McGlone'dan geldi.

    McGlone, Pazartesi günü yaptığı değerlendirmede hem küresel piyasalarda elektrik enerjili ürünlere yönelik talepte artış ve genişleme adımlarının devam etmesinin etkisi ile desteklenen gümüşün teknik analizde de yukarı yönlü işaretler verdiğini kaydetti.

    Analist, gümüşün hareketinin 2008 finansal krizi sonrasındaki harekete benzer şekilde olabileceğini belirtirken, yıllık teknik analiz değerlendirmesinde 50 doların görülmesinin mümkün olduğunun görüldüğüne işaret etti.

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    Haberler Ekonomi Ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin: 50 doları aşabilir