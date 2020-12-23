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    İnovasyon haftası 25 Aralık’ta başlıyor

    ’nin (), koordinasyonuyla 2012’den bu yana düzenlediği bu yıl salgın nedeniyle online olarak Başkan ’ın katılımıyla ’ta gerçekleştirilecek. Etkinliğin detaylarını paylaşan TİM Başkanı , “Bu yıl salgın sürecinde edindiğimiz tecrübeleriyle beraber Türkiye İnovasyon Haftası’nı yeni bir anlayış ile dizayn edip, ‘” odaklı dopdolu bir içerik ve program hazırladık” dedi.

    İnovasyon haftası 25 Aralık’ta başlıyor

    'nin (), koordinasyonuyla 2012'den bu yana düzenlediği bu yıl salgın nedeniyle online olarak Başkan 'ın katılımıyla 'ta gerçekleştirilecek. Etkinliğin detaylarını paylaşan TİM Başkanı , "Bu yıl salgın sürecinde edindiğimiz tecrübeleriyle beraber Türkiye İnovasyon Haftası'nı yeni bir anlayış ile dizayn edip, '" odaklı dopdolu bir içerik ve program hazırladık" dedi.

    Gülle, "Küresel ticarette önemli bir dönüşüm sürecinin arifesindeyiz. Bu süreçte rekabet, sadece 'fiyat odaklı' olmayacak. Yeni normalde, 'sürdürülebilirlik', 'güvenli ve çevreci üretim' ve 'katma değer' başlıkları, rekabet gücümüzü belirleyecek unsurlar olacak" ifadesini kullandı.

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    Haberler Ekonomi İnovasyon haftası 25 Aralık’ta başlıyor