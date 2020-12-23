İnovasyon haftası 25 Aralık’ta başlıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 2012'den bu yana düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası bu yıl salgın nedeniyle online olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 25-26 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Etkinliğin detaylarını paylaşan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bu yıl salgın sürecinde edindiğimiz tecrübeleriyle beraber Türkiye İnovasyon Haftası'nı yeni bir anlayış ile dizayn edip, 'ihracat" odaklı dopdolu bir içerik ve program hazırladık" dedi.

Gülle, "Küresel ticarette önemli bir dönüşüm sürecinin arifesindeyiz. Bu süreçte rekabet, sadece 'fiyat odaklı' olmayacak. Yeni normalde, 'sürdürülebilirlik', 'güvenli ve çevreci üretim' ve 'katma değer' başlıkları, rekabet gücümüzü belirleyecek unsurlar olacak" ifadesini kullandı.