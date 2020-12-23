İçi önü arkası rengi tuzak! 2. el otomobil satışında oyunları deşifre oluyor! Teyit etmeden almayın. Salgın döneminde sıfır otomobil üretilemediğinden hem fiyatlarda hem taleplerde artış yaşandığı görüldü. Ancak son dönemde fiyatlar da satışlar da düşüşe geçiyor. Bu dönemde dolandırcıların çeşitli hilelere başvurduğu görülüyor. Konu hakkında bilgi veren oto bakım ve oto onarım firmasının servisler ve lojistik genel müdür yardımcısı Bülent Şanlı, "Orijinal diye satılan arabalarda yapılan hileler kullanıcının hayatına mal olabiliyor. İkinci el araç alırken mutlaka konusunda uzman, TSE belgeli hizmet noktalarından ekspertiz yaptırarak araç alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İKİ FARKLI ARAÇ BİRLEŞEREK ORJİNAL DİYE SATILIYOR

Her aracın kazaya karışabileceğini ve bu kazalar sonucunda ağır hasarlar meydana geldiğini dile getiren Şanlı, "Bir araç arkadan hasar aldığında; önü hasarlı arkası hasarsız bir başka araçla, hatta kendi renginde bir başka araçla birleştirilerek orijinal diye satılabiliyor.