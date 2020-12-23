Faturalar düşecek tüketicinin yüzü gülecek! Uzmanlar yeni dönemin şifrelerini açıkladı

KARBON VERGİSİ YOLDA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Avrupa ve Amerika'nın çok yakında "karbon sınır vergisi" getireceğine işaret eden Fatih Birol, şu değerlendirmeyi yaptı: Bu ne demek? Diyelim Fransa, Çin'den bir mal alacak. Çin'de o ürün yapılırken, onun karbon ayak izinin ne olduğuna bakılacak. Ona göre eğer 10 liraysa, bunu cezalandırıp 12 liraya çıkartacak. Ve bu, Çin'in aleyhine olacak. Bu başka ülkelerde de böyle olacak.