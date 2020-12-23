Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı esnaf ve sanatkarlara ilişkin hibe, kira yardımına dair desteklerden kimlerin faydalanacağı belli oldu.
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği sektörlerde faaliyet gösterenler hibe ve kira yardımı alabilecek.
Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar hibe ve kira yardımından yararlanacak.
Kira yardımları büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira olacak ve 3 ay boyunca ödenecek.
İşyeri kira bedeli kira desteğinin altında olması durumunda işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilecek.
Hibe desteği ise Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek.
ESNAFA 1000 TL YARDIM KAÇ AY VERİLECEK?
Esnafa destek paketinin detaylarını ise Başkan Erdoğan şu şekilde açıkladı:
"Esnafımıza kira desteği ile gelir kaybı desteği için çalışmalara başladık. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız"
1000 LİRA KİMLERE VERİLECEK?
Başkan Erdoğan hibenin kimlere verileceğini de açıkladı. Erdoğan, "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır." dedi.
BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARI
1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.),
2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı; • büyükşehir belediye sınırları içinde 2019 takvim yılı için 9.000 TL'yi aşmamak (2020 takvim yılı için 11.000 TL*)• diğer yerlerde 2019 takvim yılı için 6.000 TL'yi aşmamak (2020 takvim yılı için 7.000 TL*)
3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.
E-DEVLET'TEN BAŞVURU
İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Bugün itibarıyla 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak. Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.
İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak. Kira desteği kapsamında aylık 1.3 milyar TL kaynak aktarılacak. Esnafa hibe ve diğer desteklere ilişkin ayrıntılar ise Esnaf Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma ile netleştirilecek. 1 milyon 239 bin esnafa 3 ay boyunca 1.000 lira destek yapılacak. Hibe destekten taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı yararlanacak.