



CAYMA HAKKI VAR

Tedarikçiler ikili anlaşmanın kurulmasından önce Tüketici Hakları Bilgilendirme Formu ve İkili Anlaşma Ön Bilgilendirme Formu ile tüketicileri bilgilendirmek zorunda. İkili anlaşmalar belirli süreli ve belirsiz süreli olmak üzere teklif edilebilecek, belirli süreli ikili anlaşmalar azami 3 yıllık yapılabilecek. Tüketiciler anlaşmanın kurulduğu ya da yenilendiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cayma bedeli ödemeksizin cayma hakkına sahip olacak.