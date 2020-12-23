Aralık ayı ek ders ücreti yattı mı? Öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan öğretmenlere yaptıkları fazla mesai karşılığında ödenen bu ücret gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Branşlara göre de değişebilen bu ücretin nasıl hesaplandığı da merak ediliyor. Peki Aralık ayı ek ders ücreti yattı mı? Binlerce öğretmen yılbaşı da yaklaşırken bu sorunun yanıtını araştırıyor. Öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır? Sorusunun cevabını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
ARALIK AYI EK DERS ÜCRETİ YATTI MI?
Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.
Bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde öğretmenlerin 2020 yılı aralık ayı ek ders ücretleri ödenmeye başlandı. Tüm yurtta öğretmenlerin ek ders ücretleri en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenmiş olacak.
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ise öğretmenlerin zamlı ek ders ücretleri il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kendi planladıkları takvime göre ödenmeye devam edecek.
EK DERS KİME ÖDENİR?
Ek ders ücreti ödemesi, MEB tarafından belirlenen 15 saatlik haftalık ders limitinin üzerinde ek derse giren öğretmenlere yapılır. Mesleki eğitim merkezleri dahil olmak üzere örgün eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı, normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödeneceği belirtilmiştir.
Dolayısıyla sınıf öğretmenliği bulunan, sosyal kulüp görevi olan ya da eğitim kurumu içinde ders yerine sayılan çeşitli etkinliklerde görev alan öğretmen ve eğitimciler, girdikleri ek ders başına ücret almak durumundadır. Bu eğitimcilere ve öğretmencilere, görev yaptıkları kurum ve kuruluşlara göre değişen tutarlarda ek ders ücreti ödenmektedir.
EK DERS HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Ek ders ücreti hesaplama işlemi, 2020 yılının ilk 6 aylık kısmında ders saati başına belirlenen gösterge rakamının, yılın ilk yarısındaki aylı katsayısı ile çarpılması sonucunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu ücretten iki tür kesinti yapılmaktadır.
Damga vergisi kesintisi,
Gelir vergisi kesintisi
Bu iki kesinti çarpımla elde edilen tutardan çıkarıldıktan sonra 2020 yılı ek ders ücretinin net rakamı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 2019 yılının ikinci yarısında meydana gelen enflasyon farkı da bu hesaplamada önem teşkil etmektedir. Öte yandan eğitim personelinin almış olduğu ek ders ücretlerine de farklı oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılabilmektedir. Bu koşullar altında ek ders ücreti bazı koşullara göre değişiklik göstermektedir. Örneğin eğitim verilen kurumun niteliği, gece ya da gündüz vakti eğitim verilmesi, eğitim kurumunun yükseköğretim kurumu olup olmaması gibi etkenler ek ders ücretlerinde fark yaratmaktadır.
2020 EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?
Ek dersler için her yıl belirli ücretler bulunur. 2020 yılında da ek ders ücretleri belirlenmiştir. Ek ders, öğretmenlerin haftada 15 saat üzerine çalıştıkları saatler için almış oldukları ücretlerdir. Buna ek olarak 10 saat daha DKY kursu derslerine girerek 10 saatlik daha ek ders ücreti alabilirler. 2020 ek ders ücretleri aşağıda belirtilmiştir:
Gündüz, sınav görevi, ders dışı egzersiz, nöbet görevi (gündüz) : 18.22 TL
Takviye Kursu Gündüz: 36.43 TL
Takviye Kursu Gece: 39.04 TL