Aralık ayı ek ders ücreti yattı mı? Öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır?

ARALIK AYI EK DERS ÜCRETİ YATTI MI?

Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.

Bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde öğretmenlerin 2020 yılı aralık ayı ek ders ücretleri ödenmeye başlandı. Tüm yurtta öğretmenlerin ek ders ücretleri en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenmiş olacak.

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ise öğretmenlerin zamlı ek ders ücretleri il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kendi planladıkları takvime göre ödenmeye devam edecek.