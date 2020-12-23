AXA Sigorta’dan markaya özel kasko

AXA Sigorta, otomobil sektöründe faaliyet gösteren önde gelen markalara sunduğu geniş kapsamlı ve avantajlı kasko anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, Renault ve Dacia marka otomobil sahiplerine Ekim ayından itibaren Marka Kasko ürününe ek olarak farklı avantajlar sunuyor. Renault ve Dacia yetkili servislerinde geçerli olacak avantajlar arasında; marka standartlarına uygun onarım taahhüdü, yılda iki defa 15 gün olacak şekilde ikame araç temini, 10 bin liralık hukuksal koruma teminatı ve Renault ve Dacia markalarında geçerli 750 lira mini onarım yer alıyor. Marka Kasko sigorta poliçesinin kapsamında; sigortalıların kaza sonucu oluşan hasarlarının tazmini dışında çalınma, yangın, cam kırılması, doğal afetler ve hayvanların araca vereceği zararlar da teminat altında yer alıyor.

ANAHTAR KAYBI EK TEMİNATI

Axa güvencesi Marka Kasko sigorta poliçesi bir kez satın alındığında anahtar kaybı ek teminatı da sigortalılara sunulan hizmetler arasında bulunuyor. Araçta oluşan küçük çaplı hasarlar ise küçük onarım ek limiti ile poliçe kapsamına dahil edilebiliyor.