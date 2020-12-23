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    • Ekonomi
    • 23.12.2020 09:56
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    • 23.12.2020 09:56
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    SON DAKİKA! İki üründe gümrük vergisi düşürüldü! Başkan Erdoğan imzaladı...

    Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle temel gıdalarda arz güvenliğini sağlamak amacıyla çeltik ve pirinçte uygulanan gümrük vergisi oranları 30 Nisan 2021'e kadar düşürüldü.

    AA
    İki üründe gümrük vergisi düşürüldü

    Çeltik ve pirinçte uygulanan gümrük vergisi oranları, 30 Nisan 2021'e kadar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15'e indirildi.

    İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlanmasını teminen bazı ürünlerin gümrük vergilerinde düzenlemeye gidildi.

    Buna göre, Ticaret Bakanlığınca, çeltik ve pirinçte halihazırda yüzde 34 ve yüzde 45 olan gümrük vergileri 30 Nisan 2021 tarihine kadar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15 olarak uygulanacak.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! İki üründe gümrük vergisi düşürüldü! Başkan Erdoğan imzaladı...