Bakan Pakdemirli 2021 müjdesini verdi! Çiftçiye 24 milyar liralık dev destek

"2021'DE ÇİFTÇİLERİMİZE 24 MİLYAR LİRA TARIMSAL DESTEK ÖDEYECEĞİZ"

En geniş katılımlı Tarım Orman Şurası'nı gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti: "İnternet sitesi üzerinden aldığımız 50 bin görüşü titizlikle değerlendirdik. Tarımın sürdürebilirliği, gıdanın geleceği, ormanlarımızın yarını ve suyun istikbali için 5 yıllık planlarımızı oluşturduk, 25 yıla ışık tutacak bir yol haritası hazırladık. Şura kapsamında 81 ilimizde 1000'den fazla toplantı yaptık, 10 bin paydaşın görüşlerini aldık. Oluşturulan 21 çalışma grubunda üreticiler, akademisyenler, kamu, STK, özel sektör katılımcılarının görüşlerini değerlendirdik ve detaylı raporlar oluşturduk."

Pakdemirli, Şura Eylem Planı kapsamında bu yıl gerçekleştirilen faaliyetler ve yatırımlara ilişkin de bilgi verdi.

Tarımsal üretim ve arz güvenliğini sağlamak için tarımsal destek miktarını yıllık bazda yüzde 37 artırarak 22 milyar liraya çıkardıklarını belirten Pakdemirli, hayvancılığa da 7,4 milyar lira destek sağladıklarını dile getirdi.

Pakdemirli, 2021 yılında ise çiftçilere toplam 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceklerini ifade etti.

"800 BİN KİŞİ GIDASINI KORUMAK İÇİN SÖZ VERDİ"

Pakdemirli, 8 ay önce başlatılan Dijital Tarım Pazarı'ndaki (DİTAP) üye sayısının 160 bini, cironun ise 150 milyon lirayı geçtiğini dile getirdi.

"Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası kapsamında "Söz Ver" sloganıyla gıda israfı yapmayacağına söz verenlerin dijital olarak imzasını aldıklarını belirten Pakdemirli, bugüne kadar yaklaşık 800 bin kişinin söz verdiğini ve bu sayıyla söz konusu alanda bir dünya rekoru kırıldığını bildirdi.

Pakdemirli, Hazine arazilerini üretime kazandırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında yüzde 75 tohum hibesiyle 24 ilde 350 bin dekar alanda yazlık ekiliş başlattıklarını ve toplam 1 milyon dekar alanı yeniden üretime kazandırdıklarını söyledi.