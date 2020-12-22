Milyonlarca kişi için harekete geçildi! Devlet bu paraları hemen hesaba yatıracak! Emekli, çalışan, işsiz..





İSTİHDAM İÇİN 35.4 MİLYAR ÖDENEK



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine göre istihdam için 35 milyar 434 milyon lira ödenek öngörülürken, bu tutar 2022'de 41 milyar lira, 2023'te 47 milyar lira olarak hedeflendi. Sosyal güvenlik için gelecek yıl 69 milyar lira aktarılırken, bir sonraki yıl bu tutar 65.8 milyar lira olacak. Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımı ve özel eğitim için gelecek yıl 12.7 milyar lira, 2022'de 13.9 milyar lira ve 2023'te de yaklaşık 15 milyar lira destek sağlanacak. Çocukların korunması ve gelişimi için her yıl yaklaşık 4.5 milyar lira, aktif ve sağlıklı yaşam için 1.5 milyar lira, kadının güçlenmesi için de 450 milyon lira ödenek öngörülüyor.