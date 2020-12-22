BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Aralık 2020! BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında en çok ziyaret edilen marketler zinciri BİM hafta için 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri aralığında hizmet veriyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı BİM aktüel ürünler Cuma yerine Salı ve Çarşamba günleri satışa çıkıyor. Peki yarın hangi kategoriden ürünler yer alacak? Merakla ve heyecanla araştırılan BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Aralık 2020 haberimizde yer alıyor, şimdiden listenizi hazırlayabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23 ARALIK 2020