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    • Ekonomi
    • 22.12.2020 13:31
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    • 22.12.2020 13:32
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    ! bu hafta yine dopdolu!

    yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Salı ve Cuma günleri satışa sunulan ürünler, koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni bir duyuru yapılana kadar Cuma yerine Çarşamba satılacak. Vatandaşlar kataloğu 23 Aralık kataloğunu inceleyerek alacaklarının listesini yapıyor ve yarın erkenden giderek belirledikleri ürünleri alacak. ürünler bu hafta yine dopdolu, haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Aralık 2020! BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında en çok ziyaret edilen marketler zinciri BİM hafta için 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri aralığında hizmet veriyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı BİM aktüel ürünler Cuma yerine Salı ve Çarşamba günleri satışa çıkıyor. Peki yarın hangi kategoriden ürünler yer alacak? Merakla ve heyecanla araştırılan BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Aralık 2020 haberimizde yer alıyor, şimdiden listenizi hazırlayabilirsiniz.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23 ARALIK 2020

    Tefal tava kampanyası

    Kütahya Porselen2'li Porselen Kupa

    3'lü Kurulama Bezi • 45x70 cm

    1000 Parça Puzzle

    Süper Soft Kadın Sabahlık
    • S-M-L-XL

    Welsoft Kapüşonlu Sweat Çocuk
    • 6-13 yaş

    Ponponlu Kadın Ev Terliği
    • 37-38, 39-40 numara

    Aksesuar ve Takı Dolabı
    • PVC kaplı mdf çerçeve
    • 1.sınıf suntalam gövde ve ayaklar

    Piccolo Mondi4'lü Model Araba
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Aralık 2020! BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!