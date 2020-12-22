Harekete geçildi, ücret artıyor... Çoğu kişi bilmiyor ama hesaplara karşılıksız en az 3000 TL yatacak!

Çoğu kişi bilmiyor ama hesaplara karşılıksız en az 3000 TL yatacak! Harekete geçildi, ücret artıyor... Şu an her ay en az 2 bin 800 lira ödeniyor. Bakanın açıklamasına göre 2021'de ise bu fiyat yükselecek ve en az 3 bin lira olarak ödenecek. Pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında anaokuluları kapanınca, çalışan annelerin çocukları zorunlu olarak evde olmak zorunda kaldı. Bu vaziyet de çalışan anneyi, bakıcı tespit etmeye zorladı. Evde çocuğuna bakacak kimsesi bulunmayan ve çalışan annenin son günlerde bakıcılara olan talebinde artış var. Finansal gücü yerinde olan aileler için özel bakıcı hizmeti veren kuruluşlardan bakıcıyı kolayca bulabilmek mümkün