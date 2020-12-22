Araç alacaklar dikkat! Sakın kaçırmayın! 35 bin TL indirim...

Aralık ayında normal zamanlarda 140-150 bin seviyelerini gördüğümüz yıllar oluyordu. Yılın son ayı her zaman canlı geçen bir aydır ancak bu sene beklentilerin aksine 100 bin seviyesine çıkarsa iyi diyeceğiz bu durumda da sene sonu tahminlerimiz en fazla 750-760 bin seviyelerine çıkabiliyor" dedi. İşte bazı markaların yıl sonu fırsatları:

SUV KAMPANYALARI

Renault'un C-SUV segmentindeki temsilcisi Kadjar'da, 25 bin TL'ye varan indirim



BMW X1 ve BMW X2 sDrive16d modellerinde ise 250 bin TL'ye 24 aya kadar yüzde 0.69 faiz