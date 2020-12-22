Maaşlara zam! Milyonları ilgilendiriyor... BAĞ-KUR emekli maaşı 2036 TL, SSK'lılarda ise 2410 TL, memur emeklisi 2.910 TL. Merkez Bankası'nın temenni anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 senesi TÜFE varsayımına göre, bu senenin ikinci yarısındaki enflasyon başka bir deyişle SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olması bekleniyor. Memur ücretleri ve emekli sandığı emeklilerinin aylıkları ise toplu kontrat zammı ve enflasyon farkına göre artırılacak. Memur ücretleri ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oran ortamında zam yapılması bekleniyor. Beklenen zam oranları gerçekleşirse BAĞ-KUR emekli ücreti 2036 TL, SGK'ların ise 2410 TL olacak. 2021 senesinde muhtemel senaryo geçekleşirse memur 3.812 TL fiyat alırken yeni ücreti 270 lira çoğalarak 4.082 lira olacak. Memur emeklisi ise 2.717 TL fiyat alırken yeni ücreti 193 lira çoğalarak 2.910 lira olacak.