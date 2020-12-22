Girişimciler boş durmadı ilgi artınca... Tanesi 20 liradan satılıyor! Bunu yapanlar paraya para demiyorlar!

Bu meyvenin çok güzel çiçeği olur. Bu esnada ben onun yenilebilir bir meyve olduğunu öğrendim. Bu meyvenin en büyük özelliklerinden biri, günde bir tane yediğiniz zaman, akşama kadar kesinlikle sinirlenmiyorsunuz. Çağımızın en büyük problemi baktığımız zaman sinir stres. İnsanlar, böyle bir pandemi döneminde, finansal sorunların olduğu bir dünyada, insanlar için bence en güzel şey, doğal stres meyvesi. Diğer bir adı da stres meyvesi olarak da bilinir. Uyku problemleri olanlar için çok iyi geliyor" dedi.