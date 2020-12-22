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    Fast food'da

    Bir devinin eski çalışanı, müşterileri bağımlı hale getiren hileleri anlattı: Kolalar daha şekerli yapılıyor. Pipetler içeceği daha tatlı hale getirmesi için büyük seçiliyor. Tavuklara tuzlu su enjekte ediliyor...

    Lezzet hilesi

    Fast-food gıdalardaki hileler gün yüzüne çıktı. Bir fast-food devinin eski çalışanı, müşterileri ürünlere bağımlı hale getirmek için yapılan hileleri bir bir açıkladı. Boston'da yaşayan Michael Ryan adlı genç kadın, çalıştığı fast-food zincirinin restoranlarında neden büyük pipetler kullandığını, ürünleri daha lezzetli hale getirmek için yapılan hileleri gözler önüne serdi.

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    KREMA EKLENİYOR

    Pipetlerin özellikle büyük seçildiğini belirten Michael Ryan, "Çünkü bu dilinize daha fazla karbonat gelmesine olanak sağlıyor ve gazlı içeceği daha tatlı hale getiriyor. Bu yüzden de orada içtiğiniz içecekler daha güzel" dedi. İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Ryan, tavuk nugget'lara da daha sulu kalması için tuzlu su karışımı enjekte edildiğini öne sürdü. Şirketin kola için kendi şurup tarifini sipariş ettiğini iddia eden genç kadın, bu yüzden o fast-food zincirinde içilen kolaların daha tatlı olduğunu ifade etti. Ryan, dondurma makinelerinde şeker kreması kullanıldığını ve makinelerin haftada bir temizlendiğini öne sürdü.
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    Haberler Ekonomi Fast food'da lezzet hilesi