Pipetlerin özellikle büyük seçildiğini belirten Michael Ryan, "Çünkü bu dilinize daha fazla karbonat gelmesine olanak sağlıyor ve gazlı içeceği daha tatlı hale getiriyor. Bu yüzden de orada içtiğiniz içecekler daha güzel" dedi. İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Ryan, tavuk nugget'lara da daha sulu kalması için tuzlu su karışımı enjekte edildiğini öne sürdü. Şirketin kola için kendi şurup tarifini sipariş ettiğini iddia eden genç kadın, bu yüzden o fast-food zincirinde içilen kolaların daha tatlı olduğunu ifade etti. Ryan, dondurma makinelerinde şeker kreması kullanıldığını ve makinelerin haftada bir temizlendiğini öne sürdü.