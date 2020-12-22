Elektrikte yeni dönemde kalite, tüketici memnuniyeti artırılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ni kurul olarak karara bağlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu: "Çok önemli yenilikler getiriyoruz. Örneğin, 65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve gazilerimizin borcundan ötürü elektriği 3 ay boyunca kesilemeyecek. Borcu 4 taksite bölünecek. Vatandaşlarımız artık evinden, telefonla ya da internet üzerinden abonelik başvurusu yapabilecek. Cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde yani arifesinde elektrik kesme işlemi yapılamayacak."

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tüketicilere sunulan elektriğin kaliteli ve kesintisiz olmasının büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Elektrik dağıtım şirketinin dağıtım faaliyeti esnasında kullanıcının cihazına hasar gelmesi halinde, kullanıcının 30 gün içinde şirkete başvurması gerekiyor.

Dağıtım şirketi 10 iş günü içinde cevap vermezse ya cihaz hasarını giderecek ya da tamir bedelini ödeyecek.