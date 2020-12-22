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    3 bin çocuğa ücretsiz kreş

    Aile, Çalışma ve Sosyal , şehit ve gazi çocukları ile maddi imkansızlıkları bulunan, anne veya babası vefat etmiş, tek ebeveyni ile yaşayan, annesi cezaevinde veya kadın konukevinde kalan yaklaşık 3 bin çocuğun devlet desteğiyle , gündüz bakımevi ile özel çocuk kulüplerinden ücretsiz yararlanmasını sağladı.

    3 bin çocuğa ücretsiz kreş
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit ve gazi çocukları ile maddi imkansızlıkları bulunan, anne veya babası vefat etmiş, tek ebeveyni ile yaşayan, annesi cezaevinde veya kadın konukevinde kalan yaklaşık 3 bin çocuğun devlet desteğiyle , gündüz bakımevi ile özel çocuk kulüplerinden ücretsiz yararlanmasını sağladı.

    Özel kreş, gündüz bakımevi ile özel çocuk kulüplerinin ücretsiz kontenjanından maddi durumuna bakılmaksızın şehit ve gazi çocukları yararlanabiliyor. Maddi imkansızlıkları bulunan, anne veya babası vefat etmiş, tek ebeveyni ile yaşayan, engelli ebeveyni olan, cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu anneleriyle birlikte kalan çocuklara da bu imkan sunuluyor.
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    Haberler Ekonomi 3 bin çocuğa ücretsiz kreş