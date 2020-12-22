Dolar ve euro kuru alış satış fiyatları piyasaların ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,6600 liradan, avro 9,3620 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6750 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3790 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte 22 Aralık döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?