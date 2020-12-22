Dolar ve euro kuru alış satış fiyatları piyasaların ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,6600 liradan, avro 9,3620 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6750 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3790 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte 22 Aralık döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 459 BİN 750 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 459 bin 750 lirayı, en yüksek ise 464 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 459 bin 750 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 853 milyon 909 bin 700,13 lira, işlem miktarı ise 4.019,96 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 859 milyon 343 bin 674,54 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,69 artışla 389,36 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91 değer kazancıyla 13.372 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artışla 6.417 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,17 yükselişle 5.456 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,26 değer kazancıyla 7.889 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,25 artarak 21.672 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,22 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne ilişkin endişelerin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) akşam saatlerinde gelen açıklamayla kısmen de olsa azaldığını ve pay piyasalarında dünkü sert düşüşün ardından bugün alıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.
Bugün, İngiltere ve ABD'de büyüme verileri ile Almanya'da tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
ASYA BORSALARI GERİLEDİ
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne ilişkin endişeler pay piyasalarında düşüşlere neden olurken, yatırımcıların hava yolu, seyahat ve eğlence gibi sektör hisselerine yönelik temkinli hareket ettiği ve volatilitenin arttığı görüldü.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) dün Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün ciddi hastalık veya ölüme yol açtığına dair hiçbir kanıt olmadığını belirtmesi ve ABD'de yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketinin onaylanmasına karşın, Asya borsalarında bu sabah satışlar derinleşti.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,2 değer kaybederek 3.379 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 26.362 puanla 8 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından günü yüzde 1,1 azalışla 26.421 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 103,4 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 45.355 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 düşüşle 26.032 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 kayıpla 2.742 puanda seyrediyor.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI YATAY
Birleşik Krallık'ta mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün belirlenmesiyle hızla 1,900 doların üzerine yükselen altın, doların güç kazanmasının ardınran düştüğü 1,870 - 1,880 dolar aralığında yatay hareket ediyor.
Birleşik Krallık, Kanada ve ardından ABD'de başlayan yaygın aşılamanın yarattığı talep umutlarıyla 51 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı da, yeni kısıtlama önlemleriyle döndüğü 50 dolar sınırına yatay işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.44 düşüşle 50.13 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.77 düşüşle 47.22 dolar,
- altın yüzde 0.09 düşüşle 1,873.97 dolar,
- gümüş yüzde 1.18 düşüşle 25.92 dolar,
- bakır yüzde 1.51 düşüşle 7,875.50 dolar,
- platin yüzde 1.58 düşüşle 997.88 dolar,
- paladyum yüzde 0.08 artışla 2,319.14 dolar düzeyindeydi.
Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, geçen Cuma günü dolar çevresindeki toparlanma sinyallerine ek olarak, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki sınırlı artışın değerli metalde baskılara neden olduğuna işaret edilerek, "ABD - Çin arasındaki gerginlik ve ABD teşvik paketi beklentileri ise aşağı yönlü hareketleri sınırlandıran unsurlar olarak karşımıza çıktı" denildi ve eklendi:
"Haftanın ilk işlem gününde artan koronavirüs endişeleri ve ABD'nin yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketinde anlaşmaya varması üzerine haftaya sert yükseliş ile başlayan ons altının gün içinde izlenenen gelişmeler ve gözlenen kar satışları sonucu kazançlarını geri vererek kayıplarını derinleştirdiği izlendi. Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1,877 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."
Ahlatcı Yatırım'ın petrol analizinde de, haftanın son işlem gününde ABD teşvik paketine ilişkin umutların Brent petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin sürmesini sağladığı vurgulandı ve şöyle denildi:
Artan ABD-Çin gerginliğinin yukarı yönlü hareketleri sınırlandırdığı takip edilmişti. Haftanın ilk işlem gününde ise mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs endişeleri ve Birleşik Krallık'ta kısıtlamaların yürürlüğe girmesi ile Brent Petrol'ün kayıplarını derinleştirdiği izlendi. Teknik olarak incelediğimizde, Brent petrolün 50.30 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."