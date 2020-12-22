



A Haber'de konuşan Poyraz, "Bizim açıklamalarımız, daha önce Borsa İstanbul'a da bildirdiğimiz, Öncesinde de sondajlar neticesi oluşturulmuş olan rapora dayanıyor. 2018 yılında bizden burayı alan firmanın açıklaması söz konusuydu. Biz Gübretaş olarak mahkemeyi kazandıktan sonra burayı devraldık. Önce güncelleme çalışması yaptık. Madencilikte sondaj çalışması bitmez.





Çalışmalar 800 metreye kadar ulaştı. Daha altına inmek teknoloji de istiyor. Orada oluşturulacak olan sondaj alanlarıyla, oradan yerin altına inmeye devam edeceğiz. Biz ümitliyiz. Kamuoyuna paylaştığımız rakamların çok çok üstüne çıkacağına eminiz. Burada bulunan altın için hedefimiz 2 yıl içinde ülke ekonomisine kazandırmak. 3,5 milyon onsluk altını kısa sürede işletmeyi hedefliyoruz." dedi.