Başvurunuz olumlu ise kullanabileceğiniz kredi limiti ve vadesi cep telefonunuza sms mesajı olarak gönderilir.

Bundan sonra tek yapmanız gereken size en yakın DenizBank Şubesine(Yeni sekmede aç) nüfus cüzdanınız ile birlikte başvurmanız.

* DenizBank İnternet Bankacılığı şifreniz ile önonaylı ihtiyaç kredisi limitinizi hafta sonu dâhil her gün saat 09.00 - 21.00 arasında Internet Bankacılığı'na giriş yaparak kullanabilirsiniz.

Banka, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir. Ayrıntılı bilgi için tüm DenizBank şubelerine ve 08502220800 Telefon Bankacılığına başvurabilirsiniz.

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