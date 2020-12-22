Son dakika banka kampanyası ile 20.000-30.000 ve 50.000 TL'ye kadar hızlı kredi veriliyor! Acil nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanma konusunda ilk tercihleri kamu bankaları oluyor. İş Bankası ve Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyası ile müşterilere finansman desteği veriliyor. İş Bankası ve Denizbank ihtiyaç kredisi aylık faiz oranı yüzde kaçtır? 18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz.
İş Bankası hızlı kredi faiz oranları
Anında Kredi Nedir?
Anında Kredi, 50.000 TL'ye kadar olan tüm nakit ihtiyaçlarınızı size özel faiz oranları* ile anında karşılayabileceğiniz pratik bir bireysel kredidir.
Üstelik, Anında Kredi'ye başvururken dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir ve kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönemli** Anında Kredi'ye İşCep veya İnternet Şubesi'nden başvuru yapabilirsiniz.
*Kişiye özel uygulanacak faiz oranı müşteri özellikleri, kredi tutarı, kredi vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre değişiklik gösterebilmektedir.
**90 güne varan ödemesiz dönem seçimi Bankamatiklerden yapılan Anında Kredi başvurularında geçerli değildir.
Anında Kredi Nasıl Alınır?
Şubeye gitmeden kredi çekmek artık çok kolay! İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurunuzun onaylanması halinde, çektiğiniz kredi tutarı İş Bankası'ndaki vadesiz hesabınıza anında aktarılır.
Anında Kredi başvurusu için;
İşCep > Krediler > Anında Kredi Başvuru
İnternet Şubesi > Kredilerim > Anında Kredi
Bankamatik > Daha Fazlası > Anında Kredi ve Anında Ek Hesap adımlarını takip edebilirsiniz.
Anında Kredi Başvurusu için Gerekenler
Anında Kredi başvurunuzu İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden 7/24 dilediğiniz zaman hızla ve güvenle yapabilir, başvurunuzun onaylanması durumunda şubeye gitmenize gerek kalmadan kredi kullanmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz.
Kredi başvurunuz, gerek duyulması halinde kredi başvurusu yaparken seçeceğiniz hesabınızın bağlı olduğu İş Bankası Şubesi'ne detaylı değerlendirilmek üzere aktarılabilir.
Denizbank hızlı kredi faiz oranları
Tüm ihtiyaçlarınız için KREDİM yazın, T.C. kimlik numaranızı 3280'e gönderin. Kredi cevabınız 5 dakikaya cebinize gelsin!
Başvurun onaylansın kredini evraksız İnternet Bankacılığı(Yeni sekmede aç)'ndan hemen* veya nüfus cüzdanınla en yakın DenizBank Şubesi'nden kullan!
Cebimde Kredi'nin Özellikleri
55.000 TL'ye kadar
36 aya varan vadeler
Evrak yok, kefil yok!
Cebimde Kredi Başvurunuzu Yaparken
Cep telefonunuzdan KREDİM yazarak T.C. Kimlik Numaranızı 3280'e göndermeniz yeterlidir.
Cep telefonunuza başvuru sonucunuz 5 dakika içerisinde gönderilir.
Başvurunuz olumlu ise kullanabileceğiniz kredi limiti ve vadesi cep telefonunuza sms mesajı olarak gönderilir.
Bundan sonra tek yapmanız gereken size en yakın DenizBank Şubesine(Yeni sekmede aç) nüfus cüzdanınız ile birlikte başvurmanız.
* DenizBank İnternet Bankacılığı şifreniz ile önonaylı ihtiyaç kredisi limitinizi hafta sonu dâhil her gün saat 09.00 - 21.00 arasında Internet Bankacılığı'na giriş yaparak kullanabilirsiniz.
Banka, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir. Ayrıntılı bilgi için tüm DenizBank şubelerine ve 08502220800 Telefon Bankacılığına başvurabilirsiniz.
İhtiyaç Kredisi Nedir?
İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve bazı özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır. Rekabet içerisindeki bankalar, ihtiyaç kredilerinde bazı özel uygulamalara gidebilmektedir. Dosya masrafı istememek, kendi müşterisine özel çözüm üretmek, vade ötelemek, şubeye gitmeden 'Cep'ten halletmek, en kısa sürede işlem onaylatmak gibi cazip hizmetler, müşterilerin karar vermesinde etken olabilmektedir.
İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR VE NASIL BAŞVURULUR?
18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Evrak olarak sizden istenenler; kimlik belgesi ve aylık gelir belgesi / maaş bordrosudur. Eğer serbest meslek erbabı ve ya ticari işletme sahibi iseniz, son 3 yıla ait bilanço, vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi belgelerini de teslim etmeniz gerekmektedir.