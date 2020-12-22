BİM ve ŞOK'ta önemli değişiklik bir anda uygulamaya gidiliyor! Marketlerde ürünler bundan sonra...

BİM ve ŞOK aktüel ürünlerinin satışta olacağını günlerle ilgili değişikliğe gitti. 81 ilde binlerce şubesiyle hizmet veren marketler aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin satılacağı günü değiştirdi. Normalde BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta çarşamba ve cumartesi günleri satışta oluyordu. İki market hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aktüel ürünlerin satışa sunulacağı bilgisini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaştı. Peki, BİM ve ŞOK'ta aktüel kataloğu ürünleri artık hangi gün satışa sunuluyor? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...
BİM'DEN AKTÜEL KATALOĞ ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ KARAR
BİM'in internet sitesinde "Değerli Müşterilerimiz, Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamsaı nedeniyle Cuma Aktüel ürünlerimizin satış gününde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda siz değerli müşterilerimize daha sağlık hizmet sunmak amacıyla Cuma günleri satışa sunulan Aktüel ürünlerimiz yeni bir duyuruya kadar ÇARŞAMBA günleri satışa sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.
Aynı açıklamada "Mağazalarımız aşağıdaki saatler arasında hizmet vermektedir. Haftaiçi: 10.00-20.00/Hafta sonu: 10.00-.17.00" denildi.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜN SATIŞ GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
ŞOK ise cumartesi günü satışa sunulan ürünlerin cuma gününden itibaren satışa olacağını açıkladı.
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