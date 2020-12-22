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    • 22.12.2020 22:28
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    ürünleri duyuruldu! 'ta bu hafta hangi indirimler var?

    ile yarın satışa sunulacak ürünlerin listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından ürünler merak ediliyor. Yılbaşına özel ürünlerin dikkat çektiği kataloğda In Love Glow Girl Kadın Parfüm, Philips 10000 mAh Kablosuz Powerbank, Eser Okey Takımı, Eser Tavla ve Emlak Ticaret Oyunu ürünleri ön planda yer aldı. İşte 23 Aralık aktüel kataloğu fiyatları...

    takvim.com.tr
    ŞOK 23 Aralık aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu!

    ŞOK 23 Aralık aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak edilmeye başlandı.. ŞOK'ta bu hafta Ultra Volume Maskara, Philips 10000 mAh Kablosuz Powerbank, Everest Akıllı Saat, Mısır Kovası, Eser Okey Takımı, Eser Tavla, Gokidy Sözcük Oyunu, Emlak Ticaret Oyunu, Tombala, Pilsan Mega Bloklar ve In Love Glow Girl Kadın Parfüm ürünleri dikkatleri üzerini çekmeyi başardı. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var? İşte merak edilen o ürünler...

    ŞOK 23 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

    Beşler Fermente Sucuk

    Borcam Derin Ayaklı Sunum Kasesi

    Eser Okey Takımı

    Beşler Dondurulmuş Antrikot

    Philips 10000 mAh Kablosuz Powerbank

    Kokulu Mum

    Nescafe Sütlü Köpüklü 20'li

    İpana 3 Boyutlu Beyazlık Luxe Parlatıcı Etki
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    Haberler Ekonomi ŞOK 23 Aralık aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu! ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var?