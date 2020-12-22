ŞOK 23 Aralık aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak edilmeye başlandı.. ŞOK'ta bu hafta Ultra Volume Maskara, Philips 10000 mAh Kablosuz Powerbank, Everest Akıllı Saat, Mısır Kovası, Eser Okey Takımı, Eser Tavla, Gokidy Sözcük Oyunu, Emlak Ticaret Oyunu, Tombala, Pilsan Mega Bloklar ve In Love Glow Girl Kadın Parfüm ürünleri dikkatleri üzerini çekmeyi başardı. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var? İşte merak edilen o ürünler...

ŞOK 23 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU