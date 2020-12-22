Son dakika haberi: 23 Aralık asgari ücret ve AGİ zam teklifi ne kadar oldu? Üçüncü toplantının daha önceki iki toplantı gibi video konferans yöntemiyle gerçekleştiği belirtildi. TÜİK temsilcilerinin asgari ücret görüşmelerinde dikkate alınan bir işçinin aylık gıda harcama tutarını bu toplantıda sunması bekleniyordu. TÜİK daha önceki yıllardaki gibi üç ayrı grupta hesaplama yapacak. İşçi ve işveren kesiminin de bu hesaplama üzerinden rakam telafuz edeceği kaydedildi. 2020 yılı için 2943 lira brüt, 2324 lira net asgari ücret çalışanlara veriliyordu. Asgari ücretle birlikte alınan işsizlik maaşı, asgari geçim indirimi gibi kalemlerde de artış yaşanacak. İşte olası asgari ücret zam senaryoları...
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
SON DAKİKA HABERİ: TÜİK, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda önerisini sundu. TÜİK, 2 bin 792.10 lira asgari ücret önerdi.
2020 yılında 2943 lira brüt, 2324 lira net olan asgari ücrete ilişkin olası artış rakamları konuşuluyor. Asgari ücrete yapılan zam sadece maaşı değil birçok kalemde etkili oluyor ve artışlar yaşanıyor.
İşte olası zamlar:
Yüzde 7 zam: 2486.68 lira
Yüzde 8 zam: 2509.92 lira
Yüzde 9 zam: 2533.16 lira
Yüzde 10 zam: 2556.4 lira
Yüzde 11 zam: 2579.64 lira
Yüzde 12 zam: 2602.88 lira
Yüzde 13 zam: 2626.12 lira
Yüzde 14 zam: 2646.36 lira
Yüzde 15 zam: 2672.6 lira
Yüzde 16 zam: 2695.84 lira
Yüzde 17 zam: 2719.08 lira
Yüzde 18 zam: 2742.32 lira
Yüzde 19 zam: 2765.56 lira
Yüzde 20 zam: 2788.8 lira
Yüzde 21 zam: 2812.04 lira
Yüzde 22 zam: 2835.28 lira
Yüzde 23 zam: 2858.52 lira
Yüzde 24 zam: 2881.76 lira
Yüzde 25 zam: 2905 lira
Yüzde 26 zam: 2928.24
Yüzde 27 zam: 2951.48 lira
Yüzde 28 zam: 2974.72 lira
Yüzde 29 zam: 2997.96 lira
Yüzde 30 zam: 3021.1 lira
Yüzde 31 zam: 3044.44 lira
Yüzde 32 zam: 3067.68 lira
Yüzde 33 zam: 3090.92 lira
Yüzde 34 zam: 3114.16 lira
Yüzde 35 zam: 3137.4 lira
Asgari ücretle birlikte artış yaşanacak kalemler:
İş görmezlik ödeneği
Asgari geçim indirimi
Kıdem tazminatı tavanı
Doğum ve askerlik borçlanması
Çalışanların sigorta primleri
Genel sağlık sigortası primi
İşsizlik maaşı
Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanma gelir sınırı
Kısa çalışma ödeneği asgari ücrete yapılan zam kadar artmış olacak.
ERGÜN ATALAY NE SÖYLEMİŞTİ?
Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde önce işveren ve hükümetten rakam beklediklerini vurgulayarak, makul, mantıklı ve kabul edilebilir bir rakam olursa buna evet diyebileceklerini, işveren ve hükümetle birlikte toplumun kabul edebileceği bir rakama imza atabileceklerini söyledi.
Asgari ücretiin 40 yıl içerisinde sadece 4 kez işçi, işveren ve hükümet mutabakatıyla belirlendiğini söyleyen Atalay, asgari ücretin 40 sene önce başlangıç ücreti olduğunu fakat an itibariyle 7 milyon insanın geçim ücreti haline geldiğini, fakat insanların bu ücretlerle geçinemediğini söyledi. Hak-iş ve DİSK ile görüşmelerini sürdüreceklerini de söyleyen Türk İş Başkanı, TÜİK'in gıda harcamaları konusunda da net bir açıklama yapması gerektiğini vurgulayarak, "TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını açıklasın. Ona göre hareket ederiz. Toplumun yüzde 40'ı güzel bir haber bekliyor. Güzel haberlere toplumun bu dönemde daha çok ihtiyacı var. İnşallah, umut ettiğimiz bir rakam önümüze gelir, biz de masada imzalarız." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Bilindiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a giderken basın mensuplarının sorularını cevaplandırmış ve asgari ücret 2021 görüşmelerine dair de görüşlerini aktarmıştı. Görüşmelerinin devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz." ifadelerini kullandı.
YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
A HABER YENİ ASGARİ ÜCRETİ BÖYLE DUYURDU!
Konu hakkında yapılan tüm haberler vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken A Haber tarafından yapılan haberde ortaya atılan yeni maaş tutarı ise sosyal medyada tepki yarattı. A Haber muhabiri tarafından hazırlanan programda yıllık enflasyon rakamı üzerinden gerçekleştirilen hesaplama ile 2021 yılında net asgari ücret tutarının 2 bin 605 TL olacağı dile getirildi.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK, 2021 ZAM ORANI HANGİ TARİHTE AÇIKLANIR?
2021 yılı asgari ücret zam oranı yapılacak olan 4 toplantı ile belirlenecek. Son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak ve bu toplantı ile kesin zam oranı kamuoyuna ilan edilecek. Çalışanlar pandemi nedeni ile daha yüksek zam oranı talep ederken işverenler ise pandemi nedeni ile bu sene hükümetin vergi düzenlemesine gitmesini talep ediyor.
Asgari ücret nedir?
Asgari ücret, bir insanın en temel ihtiyaçları olan, beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen, bir çalışana verilebilecek en düşük ücret anlamına gelir. Devletin, belli temsilcilerin katılımıyla her sene güncellediği asgari ücret tutarı ülkede hangi iş kolunda ve hangi yasaya tabi olursa olsun, bir işçiye verilebilecek en düşük maaşı temsil etmektedir. Bir işçiye devlet tarafından belirlenen asgari ücretin altında bir ücret ödenemez.
Asgari ücret nasıl belirlenir?
Asgari ücrete yönelik temel esaslar 01.08.2004 tarihli ve 25540 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Asgari Ücret Yönetmeliği'nde tanımlanmıştır. Bu yönetmelikte;
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Ücretin Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar
Komisyonun Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumluluğu
Ücretin Yürürlüğü, İşverenin Sorumluluğu, İşçi ve İşveren Temsilcilerinde Aranan Nitelikler
başlıkları ile asgari ücrete dair tüm detaylara yer verilmiştir.
Yönetmeliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Asgari ücret, ilgili yönetmelikte de belirtildiği gibi sadece 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olan iş kollarını ya da çalışanları değil, her türlü işçinin çalıştığı, tüm iş kollarını kapsamaktadır.
Asgari ücret günlük bazda belirlenir. Belirlenen günlük tutar üzerinden saat başına, parça başına, haftalık, aylık ya da işin miktarına göre yapılan ücret ödemeleri ayarlanır.
Asgari ücret, Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon her yıl toplanarak belli kriterler çerçevesinde bir sonraki yılın asgari ücret tutarını belirler. Asgari Ücret Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,
Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, (İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı)
Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli,
Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,
Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden, kurulur.
Komisyonun ne zaman toplanacağına dair net bir tarih bulunmamaktadır. Bakanlığın çağrısı ile, komisyon en az on üyenin katılımı ile toplanır. Oylamalar çoğunluk esasına göre yapılır. İki farklı seçeneğe eşit sayıda oy verilmesi halinde komisyon başkanının oy verdiği seçenek kabul edilir.
Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Ancak bu kararın toplanan bilgi ve belgelere dayandırılması zorunludur.
Komisyonun asgari ücreti belirlerken ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurur. Bununla birlikte komisyon, ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapabilir, işçi ve işveren kuruluşlarının bu konudaki öneri ve görüşlerini alabilir. Ayrıca Komisyon, gerektiğinde uzman kişilerin bilgisine başvurabilir.
Asgari Ücret Komisyonu'nun tüm görüşme ve çalışmaları gizlidir. Başkan, üyeler ve raportörler ile bu maddenin kapsamına giren kişi ve kuruluşlar bu görevleri dolayısıyla öğrendikleri her türlü bilgi ve belgeleri gizlemekle yükümlüdür.
Ne zaman ve nasıl uygulanır?
Asgari ücretin en fazla 2 yılda bir güncellenmesi zorunludur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde ve Asgari Ücret Komisyonu'nca belirlenen yeni asgari ücret tutarı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girer. Yayınlandığı ayı takip eden aydan itibaren tüm işkolları ve işçiler için geçerli olur.
Asgari ücret bir işçiye verilebilecek en düşük ücreti ifade eder. Buna göre çalıştığı işkolu hangisi olursa olsun bir işçiye asgari ücretten daha düşük bir ücret ödenemez. İşçiyle yapılan iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmelerinde bu ifadenin aksine bir hüküm eklenemez. İşçilere yapılan ek ödemeler, sosyal yardımlar vb. sebebiyle asgari ücretten kesinti yapılamaz.
TÜİK tarihçesi
1891 yılında Osmanlı döneminde Merkezi İstatistik Encümeni olarak faaliyete başladı. Cumhuriyet yıllarına kadar bu isimle geldi ve Merkez İstatistik Daire adıyla 26 Şubat 1926 tarihinde yeniden kuruldu.
1930 yılında ise birimin görevleri tamamen düzenlenerek İstatistik Umum Müdürlüğü ismiyle hizmete girdi.
1962 yılında ise DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) adını aldı fakat görevleri aynı kaldı.
İsmindeki son değişiklik ise 18 Kasım 2005 tarihinde (TÜİK) Türkiye İstatistik Kurumu olarak yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır.
TÜİK görevleri nelerdir?
1- Resmi istatistik programını hazırlar. Programın işleyişini takip eder. İstatistiki faaliyetlerin uygulanmasını sağlar ve görevlendirilen diğer kurumların ürettiği istatistik bilgilerinin uygunluğunu inceler.
2- İstatistik verisi ihtiyacı olan alanları belirler. Uygun veri derleme metotlarını, istatistiki tanım ve sınıflandırmalarını ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek. Gerektiğinde teknik yardım projeleri geliştirmek.
3- İstatistik alanında bilimsel metot ve bilgi teknolojileriyle alakalı gelişmeleri takip eder. Diğer ülkeler ve uluslarlarası kurumlarla işbirliği yapar. Bilgi ağı ve bilgi akışını koordine eder.
4- Ülkenin demografi, sosyal, ekonomi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanlarında gerekli görülen her istatistiği derlermek, değerlendirmek, analiz etmek, yayımlamak ve sonuçların bilimselliğini açıklamak.
5- Kalkınma planlarını ve porgramlarını benimsenen temel ilkeler çerçevesinde belirler.