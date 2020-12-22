ERGÜN ATALAY NE SÖYLEMİŞTİ?

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde önce işveren ve hükümetten rakam beklediklerini vurgulayarak, makul, mantıklı ve kabul edilebilir bir rakam olursa buna evet diyebileceklerini, işveren ve hükümetle birlikte toplumun kabul edebileceği bir rakama imza atabileceklerini söyledi.

Asgari ücretiin 40 yıl içerisinde sadece 4 kez işçi, işveren ve hükümet mutabakatıyla belirlendiğini söyleyen Atalay, asgari ücretin 40 sene önce başlangıç ücreti olduğunu fakat an itibariyle 7 milyon insanın geçim ücreti haline geldiğini, fakat insanların bu ücretlerle geçinemediğini söyledi. Hak-iş ve DİSK ile görüşmelerini sürdüreceklerini de söyleyen Türk İş Başkanı, TÜİK'in gıda harcamaları konusunda da net bir açıklama yapması gerektiğini vurgulayarak, "TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını açıklasın. Ona göre hareket ederiz. Toplumun yüzde 40'ı güzel bir haber bekliyor. Güzel haberlere toplumun bu dönemde daha çok ihtiyacı var. İnşallah, umut ettiğimiz bir rakam önümüze gelir, biz de masada imzalarız." ifadelerini kullandı.