Özel Başvuru Şartları:

KPSS Şartı: 2019 veya 2020 yıllarında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60, 70 veya üzeri puan almış olmak.

Yaş Şartı: Zabıta memuru alımları için 30 yaşından büyük olmamak ve Memur alımları için 35 yaşından büyük olmamak gereklidir. Tercih kılavuzu ile alınana başvurularda ise Yaş şartı yoktur.

Eğitim Şartı: Alım yapılacak pozisyona göre, En az lise mezunu, Ön Lisans mezunu ve Dört yıllık Eğitim veren Üniversitelerin ilgili Lisans fakültelerinden mezun olmuş olmak gereklidir.