Ağır iş, orta iş, hafif işte çalışanlar ne kadar asgari ücret alacak 2021? Ağır, orta, hafif statüdeki işler nelerdir? TÜİK asgari ücret son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlar yeni yılda asgari ücretin kaç TL olacağını merak ediyor! Milyonlarca çalışan asgari ücret ile hayatını idame ettiriyor. Çalışanlar asgari ücretin yanı sıra Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemesi alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ne kadar olduğunu açıkladı. Öneride bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığı belirtildi. Peki TÜİK'e göre ağır işler, orta işler, hafif işler neler?
2021 ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı.
Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini sunarken, heyette yer alan asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi.
Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı. Bu arada komisyonun dördüncü ve son toplantısını gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapacağı öğrenildi.
AĞIR İŞLER NELER?
Madencilik, taş ocakları,, inşaat, gemicilik, hafriyat, parlayıcı ve patlayıcı madde imalatı, boya, kimyasal madde üretimi ağır iş statüsündeki işlere girmektedir.
ORTA İŞLER NELER?
Orta statüdeki işler de aşağıdaki gibidir;
-Seracılık, tarım ürünleri üretiminde çalışanlar
-Kereste ve odun işleri
-Balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması
-Kil, kum ve çakıl ocakları, kum yıkama ve eleme işleri
-Kireç ocakları ve kireç imali
-Elle yapılan maden ayıklama işleri
-Pamuk ipliği imali ve pamuklu dokuma sanayi, pamuk işleme işleri; yün ipliği imali ve yünlü dokuma sanayi
-Parke, kontraplak, kaplamalık ağaç, reçine ve suni tahta imali
-Madeni ya da metalden mobilya üretimi
-Kauçuk ve lastik mamulleri imali
-Plastik köpük ve sünger imali, lastik köpük eşyaları üretimi
-Çini, porselen, fayans ve seramik ve pişmiş topraktan kap kacak imali
-Posta, tel veya radyo, GSM ile haberleşme ve baz istasyonlarında yapılan işler
–Plastik ham madde imali
-Nebati ve hayvani ham yağ ve rafine yağ üretimi ve entegre yağ üretimi
-Şeker pancarı ve kamışından şeker imali, şeker fabrikaları
-Zeytinyağı ve diğer nebati yemeklik yağların tasfiyesi ve çeşitli muamelelere tabi tutulması işleri
-Mezbahalar, tavuk ve diğer kümes hayvanları kesme işleri
-Tornacılık ve tesviyecilik
-Hayvancılık işleri
HAFİF İŞLER NELER?
Peki hafif işler statüsünde hangi meslek grupları var?
-Gazete, mecmua yönetim yerleri, yayın evlerinde yapılan işler
-Hediyelik eşya üretimi
-İnşaat malzemesi ve pencere camı toptancılığı
-Makine ve taşıtlarla yedek parçaları toptancılığı
-Madeni ve cam eşyası, elektrik malzemesi ve cihazları, radyo, buzdolabı ve benzeri eşya toptancılığı
-Mobilyalarla halı ve kilim vb. yer döşemeleri toptancılığı
-Giyecek ve ayakkabı toptancılığı
-Yiyecek maddeleri, içki, tütün ve sigara toptancılığı
-İlaç, tuvalet malzemesi, kağıt, kitap ve kırtasiye, optik malzemeleri, oyuncak ve Spor eşyası, mücevherat, yukarıdaki gruplardan birine girmeyen diğer mamullerin toptancılığı
-Yiyecek maddelerinin satışı
- Eczaneler ve tuvalet malzemesi satışı
-Giyim eşyası satan mağaza ve iş yerlerinde çalışanlar
-Beyaz eşya, mutfak aletleri satışı yapanlar
-Araba, bisiklet, motosiklet ve diğer taşıma araçlarıyla yedek parçalarının perakende olarak satış işleri
-Oyuncak ve spor malzemesi ve benzeri maddelerin satışı
-Bankalar, para ve tahvil borsaları ve her türlü kredi, banka ve para muamelatı yapan dernek ve kooperatif ve müesseselerde yapılan işler
-Her türlü sigorta işleri
-Gayrimenkul işletenler, simsarlar ve emlak komisyonculuğu
-Nakliyat acenteliği
-Dini kuruluşlar, kiliseler ve sinagoglarda yapılan işler
-Meslek ve esnaf kuruluşları ticaret ve sanayi odaları, işçi ve işveren sendikaları ve benzeri kuruluşlarında yapılan işler
-Müzeler ve kütüphanelerinde yapılan işler
-Siyasi kuruluşlar ve yukarıda tasnif edilmeyen çeşitli dernekler ve benzeri kuruluşlarda yapılan işler
-Noter, avukat, baro ve hukuki istişare büro işleri
-Ticari müşavirler, hesap uzmanları, muhasebe büroları ve benzeri hizmetler
-Mühendis ve mimar bürolarında yapılan işler
-Terzicilik, tamircilik, çiçekçilik
-Mağaza ve market çalışanları
-Sinema, tiyatro hizmetleri çalışanları -Fırın, tatlı, kuru yemiş, meşrubat üretimi çalışanları.
AĞIR İŞ, ORTA İŞ VE HAFİF İŞTE ÇALIŞANLAR 2021'DE NE KADAR ASGARİ ÜCRET ALACAK?
TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.
TÜRK-İŞ'TEN TÜİK'İN ASGARİ ÜCRET RAKAMINA İLK DEĞERLENDİRME
Türk-İş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda paylaştığı bekar bir işçinin asgari geçim tutarlarının ülke gerçeklerini yansıtmadığını kaydetti.
Toplantıda, Türk-İş heyetinin görüş ve taleplerini sunmasının ardından TÜİK temsilcisinin bekar bir işçinin asgari geçim tutarına dair rakamları paylaştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bir işçinin asgari geçim tutarı, bizim görüşmelerde önem verdiğimiz bir göstergedir. Bugün TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarını ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak açıkladı. Kasım ayına ait bu rakamlar, ülke gerçeklerini kesinlikle yansıtmıyor.
Aralık ayı ve gelecek yıl enflasyon verisi göz önünde bulundurulduğunda, bu rakamların daha da düşük kalacağı ortada. TÜİK'in açıkladığı rakamın sadece bekar bir işçi için geçerli olduğuna dikkati çeleriz. Mevcutta aylık 2 bin 324 lira olan asgari ücretle geçinilmediğini işverenler de hükümet de gayet iyi biliyor. Görüşmelerin başından beri dile getirdiğimiz insan onuruna yakışır bir ücret. Bunu savunmaya devam ediyoruz. TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlar, maalesef çalışanların beklentilerinin altında kaldı."
"İŞVEREN VE HÜKÜMET TEKLİF SUNMALI"
Açıklamada, başlangıç ücreti olması gereken asgari ücretin zamanla geçim ücretine dönüştüğüne dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Bugün 7 milyon insanımız asgari ücretle geçinmek zorunda kalıyor. Enflasyon, geçim şartları ve ele geçen asgari ücret miktarı herkesin malumu. Bu nedenle işveren ve hükümet, insanların tebessüm edeceği, mutlu olacağı bir rakamı masaya getirmeli. Daha önce de söylediğimiz gibi, çalışanların kabul edeceği bir rakam olursa Türk-İş olarak buna 'evet' deriz. İşveren ve hükümetten tekliflerini bekliyoruz. Gelecek teklife göre, durumu yeniden değerlendireceğiz."
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
GÜNCEL ASGARİ ÜCRET
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
AGİ NASIL HESAPLANIR?
Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;
• Mükellefin kendisi için % 50'si,
• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
• Üçüncü çocuk için %10'u
• Diğer çocuklar için % 5'i,
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.