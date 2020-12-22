Yıl sonu ucuz araba kampanyaları yılın son günlerinde araç almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. 200 bin TL altı sıfır araç fiyatları merak ediliyor. İndirimli sıfır en ucuz otomobiller listesi vatandaşların araştırdığı konulardan birisi. Pandemi döneminde 2. el araç fiyatları yükselmiş ve sıfır araçlara yönelim artmıştı. Ancak vergiler nedeniyle sıfır araçlar fiyatlarında da artış yaşanmıştı. Birçok otomobil firması da yıl sonuna özel indirimler yapıyor. Peki, yıl sonu en ucuz arabalar hangileri? İşte, 200 bin TL altı sıfır araç fiyat listesi…
200 BİN TL ALTI SIFIR ARAÇ FİYATLARI!
Mitsubishi Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT: Tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı 178 bin 900 lira
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia: Tavsiye edilen peşin alımlarda geçerli kampanyalı liste fiyatı 181 bin 800 lira
Skoda Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium: Aralık ayına özel 184 bin 400 lira
Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 187 bin 300 lira
Toyota Corolla 1.6 Vision: 190 bin 900 lira
Peugeot 208 Signature 1.5 BlueHDi 100hp: Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 192 bin 500 lira
Citroen C-Elysee 1.5 BlueHDİ 6 ileri manuel: Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 192 bin 500 lira
Renault Clio Touch 0.9 TCe 90 bg: Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 137 bin 900 lira
KIA Rio 1.2L 84 PS manuel benzinli: Kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 139 bin 400 lira
KIA Rio 1.2L 84 PS manuel benzinli: Kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 139 bin 400 lira
Hyundai İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): Tavsiye edilen nakit indirimli satış fiyatı 141 bin 600 lira
Hyundai İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): Tavsiye edilen nakit indirimli satış fiyatı 141 bin 600 lira
Citroen C3 1.2 PureTech 5 ileri manuel: Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 155 bin lira
Citroen C3 1.2 PureTech 5 ileri manuel: Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 155 bin lira
Dacia Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: Tavsiye edilen satış fiyatı 158 bin 900 lira
Seat Ibıza 1.0 Evo 80 HP S&S Style: Tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı 161 bin 500 lira
Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy manuel benzinli: Kampanyalı satış fiyatı 123 bin 900 lira
Fiat Panda 1.2 69 HP Urban manuel benzinli: Kampanyalı satış fiyatı 129 bin 900 lira
Fiat Panda 1.2 69 HP Urban manuel benzinli: Kampanyalı satış fiyatı 129 bin 900 lira
Renault Clio Touch 0.9 TCe 90 bg: Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 137 bin 900 lira