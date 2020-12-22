Yıl sonu ucuz araba kampanyaları yılın son günlerinde araç almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. 200 bin TL altı sıfır araç fiyatları merak ediliyor. İndirimli sıfır en ucuz otomobiller listesi vatandaşların araştırdığı konulardan birisi. Pandemi döneminde 2. el araç fiyatları yükselmiş ve sıfır araçlara yönelim artmıştı. Ancak vergiler nedeniyle sıfır araçlar fiyatlarında da artış yaşanmıştı. Birçok otomobil firması da yıl sonuna özel indirimler yapıyor. Peki, yıl sonu en ucuz arabalar hangileri? İşte, 200 bin TL altı sıfır araç fiyat listesi…