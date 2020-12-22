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    • Ekonomi
    • 22.12.2020 12:48
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    • 22.12.2020 12:48
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    200 bin TL altı fiyatları! Yıl sonu ! İşte indirimli sıfır !

    Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle araç almak isteyenler uygun fırsatlardan faydalanmaya çalışıyor. 2. el araba fiyatlarında adeta patlama yaşanması nedeniyle birçok kişi lara yönelmişti. Yıl sonu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Araç almak isteyen ve yıl sonu indirimli fırsat kampanyalardan faydalanmak isteyenler 200 bin altı nı araştırıyor. İndirimli sıfır i haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    200 bin TL altı sıfır araç fiyatları! Yıl sonu ucuz araba kampanyaları!

    Yıl sonu ucuz araba kampanyaları yılın son günlerinde araç almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. 200 bin TL altı sıfır araç fiyatları merak ediliyor. İndirimli sıfır en ucuz otomobiller listesi vatandaşların araştırdığı konulardan birisi. Pandemi döneminde 2. el araç fiyatları yükselmiş ve sıfır araçlara yönelim artmıştı. Ancak vergiler nedeniyle sıfır araçlar fiyatlarında da artış yaşanmıştı. Birçok otomobil firması da yıl sonuna özel indirimler yapıyor. Peki, yıl sonu en ucuz arabalar hangileri? İşte, 200 bin TL altı sıfır araç fiyat listesi…

    200 BİN TL ALTI SIFIR ARAÇ FİYATLARI!

    Mitsubishi Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT: Tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı 178 bin 900 lira

    Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia: Tavsiye edilen peşin alımlarda geçerli kampanyalı liste fiyatı 181 bin 800 lira

    Skoda Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium: Aralık ayına özel 184 bin 400 lira

    Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 187 bin 300 lira

    Toyota Corolla 1.6 Vision: 190 bin 900 lira

    Peugeot 208 Signature 1.5 BlueHDi 100hp: Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 192 bin 500 lira

    Citroen C-Elysee 1.5 BlueHDİ 6 ileri manuel: Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 192 bin 500 lira

    Renault Clio Touch 0.9 TCe 90 bg: Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 137 bin 900 lira

    KIA Rio 1.2L 84 PS manuel benzinli: Kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 139 bin 400 lira

    KIA Rio 1.2L 84 PS manuel benzinli: Kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 139 bin 400 lira

    Hyundai İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): Tavsiye edilen nakit indirimli satış fiyatı 141 bin 600 lira

    Hyundai İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): Tavsiye edilen nakit indirimli satış fiyatı 141 bin 600 lira

    Citroen C3 1.2 PureTech 5 ileri manuel: Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 155 bin lira

    Citroen C3 1.2 PureTech 5 ileri manuel: Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 155 bin lira

    Dacia Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: Tavsiye edilen satış fiyatı 158 bin 900 lira

    Seat Ibıza 1.0 Evo 80 HP S&S Style: Tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı 161 bin 500 lira

    Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy manuel benzinli: Kampanyalı satış fiyatı 123 bin 900 lira

    Fiat Panda 1.2 69 HP Urban manuel benzinli: Kampanyalı satış fiyatı 129 bin 900 lira

    Fiat Panda 1.2 69 HP Urban manuel benzinli: Kampanyalı satış fiyatı 129 bin 900 lira

    Renault Clio Touch 0.9 TCe 90 bg: Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 137 bin 900 lira
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    Haberler Ekonomi 200 bin TL altı sıfır araç fiyatları! Yıl sonu ucuz araba kampanyaları! İşte indirimli sıfır en ucuz otomobiller!