Esnafa 1000 TL hibe desteği ve kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira desteği şartları ve süresi nedir?

Koronavirüs sürecinini ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla hükümet esnaf destek paketini devreye aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnafa destek paketi ile ilgili detaylar pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Esnaf destek paketi kapsamında 1000 TL yardım ve büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde 500 TL kira yardımı gerçekleşecek. Peki, Esnafa 1000 TL yardım başvurusu başladı mı? Esnafa kira desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte Esnafa 1000 TL yardım ve kira desteği!

Salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla hükümet esnafa destek paketini devreye aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnafa destek paketi hem 1000 TL hibe hem de kira yardımını kapsıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak, esnafın gelir kaybını talafi etmek için 1 milyon 239 bin 438 esnafa 1000 lira destek ödemesi yapılacağını duyurdu.