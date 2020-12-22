BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, biz, bildiğiniz gibi pandemideki sosyal destek programımızı 3 faz hâlinde açıklamıştık; faz 1, faz 2, faz 3. Ve faz 3'te hiçbir ayrım yapmadan -her zamanki gibi sosyal yardımlarda- bütün vatandaşlarımız e-devlet üzerinden başvurabiliyorlar.

Dolayısıyla, esnaf olsun, diğer çalışanlarımız olsun, yani belli kategorilerdeki bütün çalışanlarımız olsun bu dönemde dönemsel ihtiyaç hâlinde olan bütün vatandaşlarımıza açık bir sistem gerçekleştirdik ve orada e-devlet üzerinden başvurarak… Faz 3 hâlâ açık sistemde dolayısıyla o sistem üzerinden devam edebiliyorlar." ifadelerini kullanmıştı.