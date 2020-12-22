1000 TL sosyal yardım parası dönemsel muhtaçlık kriteri başvuru şartları nelerdir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programıyla ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapılacağını belirtmişti. Bakan Selçuk, muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin başladığını söylemişti. Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını ifade ederek, "90 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,2 milyon TL destek sağlayacağız" diye konuştu. İşte 1000 TL sosyal yardım parası dönemsel muhtaçlık kriteri başvuru şartları ve detaylar
İhtiyaç Sahibi Asker Ailelerine Destek
Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine 2 aylık periyotlarla destek verdiklerini belirterek, yaklaşık 32 bin ihtiyaç sahibinin hesabına 25,8 milyon TL yatıracaklarını söyledi.
89 Bin İhtiyaç Sahibi Kadına 57,2 Milyon TL Destek
Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını ifade ederek, "90 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,2 milyon TL destek sağlayacağız" diye konuştu.
İhtiyaç Sahibi Öksüz ve Yetimler İçin 12 Milyon TL Ödeme
Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda 41 bin kişinin hesabına toplam 12 milyon TL yatıracaklarını kaydetti.
1000 TL YARDIMDA DÖNEMSEL MUHTAÇLIK KRİTERİ
Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla "dönemsel muhtaçlık" kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarını belirtti. Selçuk, aktarılan kaynakla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mali imkanlarını güçlendirerek, vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini söyledi. Vakıflara gönderilen periyodik paylar hesaplanırken il ve ilçe nüfusu, aktif hane dosyası gibi göstergeler kullanılıyor.
BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, biz, bildiğiniz gibi pandemideki sosyal destek programımızı 3 faz hâlinde açıklamıştık; faz 1, faz 2, faz 3. Ve faz 3'te hiçbir ayrım yapmadan -her zamanki gibi sosyal yardımlarda- bütün vatandaşlarımız e-devlet üzerinden başvurabiliyorlar.
Dolayısıyla, esnaf olsun, diğer çalışanlarımız olsun, yani belli kategorilerdeki bütün çalışanlarımız olsun bu dönemde dönemsel ihtiyaç hâlinde olan bütün vatandaşlarımıza açık bir sistem gerçekleştirdik ve orada e-devlet üzerinden başvurarak… Faz 3 hâlâ açık sistemde dolayısıyla o sistem üzerinden devam edebiliyorlar." ifadelerini kullanmıştı.
SÜREÇ DEVAM EDİYOR YAZANLAR...
Daha önce başvuru yapan ve Süreç Devam Ediyor yazan vatandaşlar ise il ve ilçelerindeki SYDV'lere müracaat ederek başvuru süreci hakkında bilgi alabilir.
BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?
1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.
KİMLER BAŞVURAMAZ?
Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak. İlk kez destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.
BAŞVURUDA NEYE BAKILIYOR?
'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?'
KİMLER BAŞVURACAK?
Düzenli geliri olmayanlar, yevmiye ile çalışan işsizler, her haneden bir kişi.
KİMLER ALAMAYACAK?
Kamu işçileri, memurlar, emekliler, kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar, daha önce destekten yararlananlar.
1000 TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET EKRANI